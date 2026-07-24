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Ο Ζελένσκι προειδοποιεί για πιθανή νέα ρωσική πυραυλική επίθεση τις επόμενες 48 ώρε

Ακόμη, σημείωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, η Μόσχα σκοπεύει να ενισχύσει τον αριθμό των στρατευμάτων της τους επόμενους μήνες

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Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει νέες πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τις επόμενες 48 ώρες και πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, η Μόσχα σκοπεύει να ενισχύσει τον αριθμό των στρατευμάτων της τους επόμενους μήνες.

«Αυτή η επίθεση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό του μήνυμα. «Οι πληροφορίες που διαθέτουμε υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να συμβεί εντός των επόμενων 48 ωρών».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
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