Ολυμπιακός: Γύρισε Αθήνα ο Τζολάκης - Tελειώνει η μεταγραφή του στη Χαλ

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Κωνσταντή Τζολάκη στη Χαλ.

Ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας επέστρεψε στην Αθήνα την Παρασκευή (24/7) για να διευθετήσει τις τελευταίες εκκρεμότητες της μεταγραφής και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Αγγλία, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία του με τις «τίγρεις».

Ο Τζολάκης, ποδοσφαιρικό «προϊόν» των ακαδημιών του Ολυμπιακού, είχε σημαντική συμβολή στις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών, με την κατάκτηση του Conference League το 2024 και του νταμπλ την επόμενη σεζόν. Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» κατέγραψε συνολικά 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 64 παιχνίδια.

Τι ισχύει για Λιβάκοβιτς, Σα και Ορτέγκα

Την ίδια στιγμή, στον Ολυμπιακό έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να καλυφθεί το κενό που αφήνει ο νεαρός γκολκίπερ, με στόχο η επιλογή του αντικαταστάτη του να γίνει άμεσα. Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς δεν αποτελεί επιλογή για τους Πειραιώτες, καθώς ο 31χρονος Κροάτης τερματοφύλακας αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και ως εκ τούτου δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες των «ερυθρόλευκων».

Αντίθετα, ο Ζοσέ Σα παραμένει στο προσκήνιο και αυτή τη στιγμή αποτελεί την πρώτη επιλογή στη λίστα των υποψήφιων τερματοφυλάκων. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, ούτε σημαίνει ότι δεν εξετάζονται και άλλες λύσεις, ωστόσο ο 33χρονος Πορτογάλος βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων του Ολυμπιακού.

Σε ό,τι αφορά τον Στέφαν Ορτέγκα, η συγκεκριμένη περίπτωση έχει προς το παρόν «παγώσει», χωρίς να αποτελεί προτεραιότητα για την ενίσχυση της θέσης κάτω από τα δοκάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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