Η πυρκαγιά στην περιφέρεια της Μαδρίτης είναι «στο απόγειό της», εκτίμησε απόψε ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών Κάρλος Νοβίγιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην έδρα της διοίκησης επιχειρήσεων κατάσβεσης.

«Αυτήν την ώρα, είναι προφανές ότι η πυρκαγιά είναι στο απόγειό της, είναι αδύνατον να τη σβήσουμε» είπε ο Νοβίγιο.

Μία αισιόδοξη είδηση είναι ότι η άλλη πυρκαγιά, της Άβιλα, κινείται «βορειότερα απ’ όσο προβλέπαμε» και οι αρχές ελπίζουν ότι δεν πρόκειται να ενωθεί με το μέτωπο της γειτονικής Μαδρίτης.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε εξάλλου ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί αύριο το πρωί στο μέτωπο της Μαδρίτης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την κοινότητα Θενιθιέντος και θα συμμετάσχει σε μια σύσκεψη εκεί.

Η πυρκαγιά έχει κάψει μέχρι στιγμής 60.000 στρέμματα και 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή έλαβαν οδηγίες να κλειστούν στα σπίτια τους και να μην επιχειρήσουν να φύγουν, ανέφερε ο περιφερειάρχης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε, χαρακτηρίζοντας «πολύ περίπλοκη» την κατάσταση, λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να διαταχθούν και άλλες εκκενώσεις.

«Για μια περιοχή όπως αυτή εδώ, με υψηλή συγκέντρωση κατοικιών και πληθυσμού, είναι μια καταστροφή», επέμεινε η πρόεδρος της περιφέρειας Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο.

Spain’s government declared a national emergency Friday after wildfires forced the evacuation of some 10,000 people in the central region of Madrid. The national emergency means that the interior ministry, which controls police and security forces, has taken charge of overseeing… pic.twitter.com/hKMj636qt1 — The Associated Press (@AP) July 24, 2026

Βελτιώνεται η κατάσταση στην Γκουανταλαχάρα

Η πυροσβεστική υπηρεσία (Infocam) εκτιμά πάντως ότι οι συνθήκες στη μεγάλη πυρκαγιά της Γκουανταλαχάρα, που έκαψε 320.000 στρέμματα μέσα σε μία εβδομάδα είναι πλέον «ευνοϊκές» για την κατάσβεσή της και η φωτιά «είναι σε φάση σταθεροποίησης».

Η δασική πυρκαγιά, η μεγαλύτερη που έχει ξεσπάσει από τις αρχές του χρόνου στην Ισπανία, καίει από την περασμένη Πέμπτη σε αυτήν την άνυδρη, αραιοκατοικημένη περιοχή της Καστίλης-Λα Μάντσα.

«Η εξέλιξή της είναι ευνοϊκή», είπε μία εκπρόσωπος της Infocam στο Γαλλικό Πρακτορείο καθώς αναμένεται να μετριαστεί από αύριο Σάββατο η ταχύτητα των ριπών ανέμου, κάτι που θα βοηθήσει τους πυροσβέστες στη μάχη τους με τις φλόγες.

Ο πρόεδρος της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι κάτοικοι 14 κοινοτήτων που είχαν εκκενωθεί μπορούν από σήμερα να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Νωρίτερα, οι περιφερειακές αρχές υποβάθμισαν την πυρκαγιά στο «επίπεδο 1», κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πλέον έκτακτη βοήθεια από την κεντρική κυβέρνηση. Παρ’ όλ’ αυτά, περισσότεροι από 200 στρατιώτες παραμένουν επί τόπου, μαζί με 20 «χερσαία μέσα» και δύο αεροσκάφη.

Νωρίς το βράδυ, ο Γκαρθία-Πάχε είπε ότι θέλει «να βοηθησει» τις περιφέρειες της Μαδρίτης και της Καστίλης-λεόν, όπου δύο μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται από χθες και ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τα χωριά τους.

Πηγή: skai.gr

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