Ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης Οζγκούρ Οζέλ και άλλοι 90 βουλευτές που αποσχίστηκαν ίδρυσαν ένα νέο πολιτικό κόμμα την Παρασκευή, επιδιώκοντας να ανασυνταχθούν για να αμφισβητήσουν τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, αφού το πρώην κόμμα τους αντιμετώπισε μια πρωτοφανή δικαστική καταστολή.

Υπέβαλαν αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ίδρυση του λεγόμενου «Νέου Κόμματος» (New Party) ως διαμαρτυρία για μια δικαστική απόφαση του Μαΐου που είχε ακυρώσει το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του 2023 και είχε αφαιρέσει από τον Οζέλ τον τίτλο του προέδρου του CHP.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου επιβεβαίωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι το Νέο Κόμμα περιλαμβάνεται στα ενεργά πολιτικά κόμματα της Τουρκίας, όπως φάνηκε στον ιστότοπό του.

Το Νέο Κόμμα αναδύεται ως το δεύτερο μεγαλύτερο πίσω από το κυβερνών συντηρητικό κόμμα AK του Ερντογάν, το οποίο διαθέτει 277 από τους 600 βουλευτές στο κοινοβούλιο, αλλά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο σύνολο των 135 βουλευτών του CHP.

Η τουρκική αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη

Σαράντα τέσσερις βουλευτές παραμένουν στο CHP, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων υποστηρικτών του Οζέλ και άλλων που υποστηρίζουν τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μια διχαστική προσωπικότητα και πρώην πρόεδρο του κόμματος, τον οποίο το δικαστήριο επαναδιόρισε στην ηγεσία του.

Αν και το Νέο Κόμμα αναμένεται να προσελκύσει τους περισσότερους ψηφοφόρους του CHP και να αποτελέσει μια ανανεωμένη πρόκληση για τον Ερντογάν, ο ευρύτερος κατακερματισμός της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να ενισχύσει τις προοπτικές του προέδρου να παρατείνει την 23χρονη διακυβέρνησή του στη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και περιφερειακή στρατιωτική δύναμη.

«Η σημερινή ημέρα θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο στην τουρκική πολιτική ιστορία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βουλευτής Άγκυρας Μουράτ Εμίρ, αφού ο ίδιος και άλλοι υπέβαλαν την αίτηση. «Αφήνουμε πίσω μας ένα κατειλημμένο κόμμα».

Ο Οζέλ και οι άλλοι 90 βουλευτές παραιτήθηκαν αυτή την εβδομάδα από το CHP, το κόμμα του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Μιλώντας μετά την πρώτη συνεδρίαση του κόμματος στην Άγκυρα, ο Οζέλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το κόμμα του θα υποστηρίξει τον φυλακισμένο Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ως υποψήφιο πρόεδρο στις επόμενες εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το 2028 αλλά θα μπορούσαν να διεξαχθούν νωρίτερα. Ο Ιμάμογλου «δεν εξελέγη ως υποψήφιος πρόεδρος από ένα μόνο πολιτικό κόμμα, αλλά από περισσότερα από 15 εκατομμύρια άτομα», δήλωσε ο Οζέλ.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος είναι ο κύριος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν και δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, βρίσκεται στη φυλακή προφυλακισμένος με κατηγορίες για διαφθορά -τις οποίες ο ίδιος αρνείται- για περισσότερο από ένα χρόνο.

Εξελέγη ως υποψήφιος πρόεδρος του CHP σε εσωκομματική ψηφοφορία λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2025. Το πανεπιστημιακό του πτυχίο, το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για να είναι κανείς υποψήφιος πρόεδρος, ακυρώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης μία ημέρα πριν συλληφθεί.

«Η υποψηφιότητά του αντιμετωπίζει ένα νομικό εμπόδιο... Θα εργαστούμε μαζί για να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις με όλες τις δυναμικές του νέου κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του Ιμάμογλου και του (Δημάρχου Άγκυρας) Μανσούρ Γιαβάς», δήλωσε ο Οζέλ.

Ο Γιαβάς, δήμαρχος της πρωτεύουσας Άγκυρας, θεωρείται ένας ακόμη πιθανός αμφισβητίας του Ερντογάν.

«Όλα θα γίνουν υπέροχα. Ας ξεκινήσουμε, σύντροφοι», ανέφερε ο Ιμάμογλου σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο X, αναφερόμενος σε ένα σύνθημα που χρησιμοποίησε ο Οζέλ κατά την ίδρυση του νέου κόμματος.

Η αντιπολίτευση και ορισμένες οργανώσεις δικαιωμάτων χαρακτήρισαν την καταστολή, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης εκατοντάδων εκλεγμένων στελεχών και μελών του CHP από το 2024, ως πολιτικά υποκινούμενη και μη δημοκρατική. Η κυβέρνηση αρνείται αυτούς τους ισχυρισμούς και δηλώνει ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Πηγή: skai.gr

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