Οι έρευνες για τη μεγαλύτερη έξαρση κυκλοσπορίασης που έχει καταγραφεί ποτέ στις ΗΠΑ επεκτάθηκαν σε εννέα πολιτείες αυτή την εβδομάδα, καθώς περισσότεροι από 11.500 άνθρωποι εικάζεται ότι έχουν ασθενήσει αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με αναφορές και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το CDC αυτή την εβδομάδα ανέφεραν ότι η υπηρεσία εξετάζει 4.173 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα εγχώρια κρούσματα της νόσου και ερευνά επιπλέον 7.400.

Επιπλέον, η Washington Post ανέφερε ότι η έρευνα του CDC σε πέντε πολιτείες για κρούσματα κυκλοσπορίασης - η οποία ήταν ήδη η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί - επεκτάθηκε σε τέσσερις ακόμη πολιτείες, φτάνοντας συνολικά τις εννέα.

Το μαρούλι iceberg που σερβιρίστηκε στα εστιατόρια Taco Bell συνδέθηκε με κρούσματα κυκλοσπόρας στις πρώτες πέντε πολιτείες – συμπεριλαμβανομένων των Ιντιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια. Στις επιπλέον πολιτείες που περιλαμβάνονται πλέον στην έρευνα συγκαταλέγονται το Ιλινόις, η Οκλαχόμα και η Πενσυλβάνια.

Το τμήμα υγείας και περιβάλλοντος του Κάνσας ανέφερε ανεξάρτητα ότι ερευνά κρούσματα που «σχετίζονται» με την έξαρση που επηρεάζει πολλαπλές πολιτείες. Το CDC δήλωσε ότι 41 πολιτείες σε όλες τις ΗΠΑ αναφέρουν κρούσματα κυκλοσπορίασης, τα οποία εμφανίζονται συνήθως το καλοκαίρι. Οι ερευνητές εξακολουθούν να εργάζονται για να διακριβώσουν πόσες από αυτές τις πολιτείες αποτελούν μέρος της έξαρσης των εννέα πολιτειών που συνδέεται με το ψιλοκομμένο μαρούλι iceberg που σερβίρεται στα εστιατόρια Taco Bell και ποιες είναι εντελώς ξεχωριστές περιπτώσεις.

Το μαρούλι iceberg συνδέθηκε με έναν μόνο προμηθευτή, την Taylor Farms de Mexico, η οποία προέβη σε οικειοθελή ανάκληση.

Η κυκλοσπορίαση είναι η ασθένεια που προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora, ένα μικροσκοπικό πρωτόζωο που είναι γνωστό ότι μολύνει ωμά προϊόντα που έρχονται σε επαφή με περιττώματα. Τα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν εκρηκτική και υδαρή υποτροπιάζουσα διάρροια που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

Εκτός από την επέκταση της αναζήτησης για μολυσμένα προϊόντα σε περισσότερες πολιτείες, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενημέρωσε τον ιστότοπό του την Πέμπτη ώστε να αποτυπώνει μια ξεχωριστή έρευνα για 72 κρούσματα κυκλοσπορίασης. Δεν έχει συνδέσει ακόμη τα κρούσματα αυτά με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα.

Μικρότερες εξάρσεις σε ολόκληρη τη χώρα, για παράδειγμα στη Βόρεια Καρολίνα, έχουν συνδέσει κρούσματα κυκλοσπορίασης με τον μαϊντανό και τον κολίανδρο, τα οποία και τα δύο σερβίρονται συνήθως ωμά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.