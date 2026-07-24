Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησαν μυστικά πλήγματα εναντίον του Ιράν

Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησαν μυστικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, στην πρώτη φορά που προχώρησαν σε τέτοια άμεση στρατιωτική αντίδραση απέναντι στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει το δύσκολο δίλημμα που αντιμετωπίζουν τα αραβικά κράτη, καθώς η πολεμική σύγκρουση συνεχίζεται, σύμφωνα με πηγές της WSJ που έχουν γνώση του ζητήματος.

Τα αεροπορικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Ιουλίου είχαν ως στόχο, μεταξύ άλλων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αποθήκες όπου φυλάσσονταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραυλικά συστήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι πηγές της WSJ ανέφεραν επίσης ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - τα οποία είχαν επιτεθεί στο Ιράν αρκετές φορές στην αρχή του πολέμου - παρείχαν πληροφορίες για τους στόχους, καθώς και αντιαεροπορική κάλυψη για τις επιχειρήσεις, σε μια ένδειξη ενίσχυσης της αραβικής συνεργασίας απέναντι στο Ιράν.

Το Ιράν, επί εβδομάδες, έχει επικεντρώσει τα αντίποινά του με πυραυλικές και άλλες επιθέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, δύο χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Τα δύο κράτη του Περσικού Κόλπου διαθέτουν σχετικά μικρές αεροπορικές δυνάμεις, εξοπλισμένες με αμερικανικά και ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη, όμως δεν ήθελαν να επιτρέψουν στην Τεχεράνη να συνεχίσει να τα πλήττει χωρίς συνέπειες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Τα ΗΑΕ ανέφεραν ότι στηρίζουν την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού για τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας καταδίκασε τις επιθέσεις κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, τονίζοντας ότι «στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη προς τις δύο χώρες και επαναβεβαιώνει τη στήριξή του σε κάθε μέτρο που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητάς τους».

Το δίλημμα που αντιμετωπίζουν αντανακλάται ευρύτερα στις χώρες του Κόλπου, των οποίων οι αραβικές κυβερνήσεις βρίσκονται παγιδευμένες ανάμεσα σε έναν πόλεμο που δεν επιθυμούσαν και σε έναν πολύ ισχυρότερο και εξοργισμένο γείτονα, το Ιράν.

Οι χώρες του Κόλπου δέχθηκαν συνολικά το μεγαλύτερο βάρος των ιρανικών αντιποίνων καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και τώρα προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας μακρόχρονης αντιπαράθεσης, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια όσο και την οικονομική τους σταθερότητα.

Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Εδώ και δεκαετίες, καμία από τις δύο χώρες δεν διατηρεί καλές σχέσεις με το Ιράν, ενώ και οι δύο αποτέλεσαν βασικούς στόχους στο πρόσφατο κύμα επιθέσεων. Πλέον, η Τεχεράνη εντείνει τις επιθέσεις της, βάζοντας στο στόχαστρο ακόμη πιο κρίσιμες υποδομές.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το Ιράν έθεσε στο στόχαστρο έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μια μονάδα αφαλάτωσης, χαρακτηρίζοντας την επίθεση απειλή για τους πολίτες της χώρας και επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης.

Οι κυβερνήσεις των αραβικών χωρών του Κόλπου εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε πιο ειθετικές κινήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν την επαναλειτουργία των ζωτικής σημασίας εμπορικών διαδρομών τους.

Οι αραβικές κυβερνήσεις αρχίζουν πλέον ακόμη και να εξετάζουν την ιδέα της αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, δήλωσε ο Ουμέρ Καρίμ, ερευνητής με ειδίκευση στην πολιτική της Σαουδικής Αραβίας και τη γεωπολιτική του Κόλπου στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, «καθώς η συνύπαρξη στην ίδια γειτονιά με αυτό το ιρανικό καθεστώς θα σημαίνει ουσιαστικά υποταγή στην ιρανική ηγεμονία».

Πηγή: skai.gr

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