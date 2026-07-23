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Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων - Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη - Επιπλέον, συνελήφθησαν ένας δικηγόρος από τα Χανιά καθώς και δύο άτομα από εργαστήριο τοξικολογίας

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Κρήτη

Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων φέρεται να προχώρησαν οι Αρχές το πρωί της Πέμπτης (23/7) σε μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί στο νησί, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παράλληλα, φέρεται να συνελήφθησαν ένας δικηγόρος από τα Χανιά και δύο άτομα από το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η κατηγορία φέρεται να είναι πως παραποιούσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χανιά Κρήτη σύλληψη ιατροδικαστής
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