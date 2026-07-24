Νέες δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν στον δυτικό Καναδά την ώρα που οι φλόγες συνεχίζουν να κατακαίνε δάση στο Οντάριο, με τη χώρα να δίνει μάχη με αυτό που ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ χαρακτήρισε ως μια από τις εντονότερες περιόδους πυρκαγιών στην ιστορία.

Σχεδόν 34.000 κεραυνοί την περασμένη εβδομάδα είχαν ως αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πυρκαγιές και οδήγησαν τις αρχές να εκδώσουν εντολές εκκένωσης στο νότιο τμήμα της Βρετανικής Κολομβίας. Έως σήμερα το πρωί, υπήρχαν 25 εντολές εκκένωσης και 90 ενεργά μέτωπα στην επαρχία, με τις αρχές να προειδοποιούν πως οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες ξηρασίας θα μπορούσαν να γιγαντώσουν τις φλόγες στα υφιστάμενα μέτωπα.

«Το δελτίο πρόγνωσης του καιρού απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ευνοϊκό. Δεν υπάρχει καμία σημαντική βοήθεια από τη μητέρα φύση για το άμεσο μέλλον», δήλωσε o επικεφαλής των επιχειρήσεων κατάσβεσης Χιου Μέρντοκ, αναφερόμενος σε μια ομάδα πυρκαγιών που μαίνεται κοντά στο Κίμπερλεϊ, σε απόσταση 520 χλμ. από το Βανκούβερ.

A large wildfire is currently burning in southern British Columbia, Canada. pic.twitter.com/0AUAKlc7y7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 23, 2026

Πυρκαγιές μαίνονται στο Οντάριο

Στο Οντάριο, υπάρχουν 139 ενεργές πυρκαγιές στο βορειοδυτικό τμήμα, εκ των οποίων οι 32 καίνε ανεξέλεγκτα.

Η περιβαλλοντική υπηρεσία του Καναδά εξέδωσε σήμερα μια προειδοποίηση για κακή ποιότητα αέρα στο Μπανφ, στην Αλμπέρτα και τις γύρω περιοχές, όμως σημείωσε πως οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν για τις περισσότερες περιοχές αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα κινητοποιήσει περισσότερους από 5.300 πυροσβέστες και περίπου 300 αεροσκάφη πυρόσβεσης, ελικόπτερα και αεροσκάφη εκκένωσης, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς τα ακραία κύματα καύσωνα και οι συνθήκες ξηρασίας που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο δημιουργούν μία από τις πιο έντονες περιόδους δασικών πυρκαγιών στην ιστορία του Καναδά.

Το Μεξικό θα στείλει επίσης έως και 200 πυροσβέστες του για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών τις προσεχείς εβδομάδες, ανέφερε ο ίδιος.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις εστίες τους αυτό το καλοκαίρι. Περίπου 29,5 εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν μετατραπεί σε στάχτες φέτος, ξεπερνώντας τον δεκαετή μέσο όρο των σχεδόν 25,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων.

Πηγή: skai.gr

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