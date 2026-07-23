Τον τρόμο έζησε μια γυναίκα στο Παλαιό Φάληρο, όταν δέχτηκε επίθεση από έναν άνδρα την ώρα που έμπαινε στην πολυκατοικία της.

Ο δράστης φαίνεται να προσπάθησε να αρπάξει την τσάντα της γυναίκας, η οποία έβαλε τις φωνές με αποτέλεσμα να βγουν στα μπαλκόνια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Μόλις κατάλαβε πως έγινε αντιληπτός, τράπηκε σε φυγή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η αστυνομία έχει ενημερωθεί και είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.