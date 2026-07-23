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Τρόμος για γυναίκα στο Παλαιό Φάληρο: Δέχτηκε επίθεση την ώρα που έμπαινε σπίτι της

Η γυναίκα έβαλε αμέσως τις φωνές και οι ένοικοι της πολυκατοικίας βγήκαν στα μπαλκόνια - Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται 

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Επίθεση

Τον τρόμο έζησε μια γυναίκα στο Παλαιό Φάληρο, όταν δέχτηκε επίθεση από έναν άνδρα την ώρα που έμπαινε στην πολυκατοικία της. 

Ο δράστης φαίνεται να προσπάθησε να αρπάξει την τσάντα της γυναίκας, η οποία έβαλε τις φωνές με αποτέλεσμα να βγουν στα μπαλκόνια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Μόλις κατάλαβε πως έγινε αντιληπτός, τράπηκε σε φυγή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Η αστυνομία έχει ενημερωθεί και είναι σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του. 
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παλαιό Φάληρο Επίθεση δράστης
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