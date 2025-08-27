Η σουπερστάρ της ποπ, Τέιλορ Σουίφτ, και ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τράβις Κέλσι, ανακοίνωσαν ότι αρραβωνιάστηκαν και πρόκειται να παντρευτούν. Στην κοινή ανάρτησή του στο Instagram, το ζεύγος γράφει: «Η καθηγήτρια των αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται». Μάλιστα, η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφίες που δείχνουν τον Κέλσι να κάνει πρόταση γάμου στη Σουίφτ, η οποία φορά ένα δαχτυλίδι στο δεξί χέρι.

Το δαχτυλίδι δημιουργήθηκε από την Αμερικανίδα Κίντρεντ Λιούμπεκ, σε συνεργασία με τον ίδιο τον Κέλσι. Η Λιούμπεκ, ιδρύτρια του brand Artifex Fine, εξειδικεύεται στην χειροποίητη χαρακτική μετάλλων και είναι γνωστή για τη μοναδική της αισθητική, η οποία αντλεί έμπνευση από ιστορικά σχέδια και τεχνικές του παρελθόντος.

Τα διαμάντια κοπής «old mine» είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους συλλέκτες, καθώς χρονολογούνται από τον 18ο και 19ο αιώνα και κάθε ένα από αυτά είναι μοναδικό. Ξεχωρίζουν για το σχήμα τους και τις στρογγυλεμένες γωνίες τους, που θυμίζει μαξιλαράκι, και συνήθως περισσότερες από 62 έδρες που προσθέτουν στη λάμψη του. Το κέντρο του δαχτυλιδιού της Σουίφτ κοσμεί ένα τέτοιο διαμάντι, το οποίο πλαισιώνεται από χρυσή βάση με περίτεχνες χαράξεις.

Αν και τα δαχτυλίδια της Λιούμπεκ κυμαίνονται από 4.300 έως και 38.000 δολάρια, το συγκεκριμένο κομμάτι, λόγω του μεγάλου κεντρικού διαμαντιού και της εξατομικευμένης κατασκευής, εκτιμάται ότι φτάνει μέχρι και το 1 εκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με ειδικούς σε πολύτιμους λίθους.

Η Σουίφτ φόρεσε για τη μεγάλη στιγμή ένα ριγέ μεταξωτό φόρεμα Polo Ralph Lauren, σανδάλια Louis Vuitton και το διαμαντένιο ρολόι Cartier Santos Demoiselle. Ο Κέλσι προτίμησε ένα πλεκτό polo της ίδιας μάρκας, σε σκούρο μπλε χρώμα.

Η σχεδόν διετής σχέση τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Σουίφτ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αγώνα των Kansas City Chiefs, της ομάδας του NFL στην οποία αγωνίζεται ο Κέλσι, για να τον στηρίξει. Η αρχή γράφτηκε με ένα… βραχιολάκι φιλίας, στο οποίο ο Κέλσι είχε τον αριθμό του τηλεφώνου του. Η κίνηση αυτή, όπως αποκάλυψε αργότερα η τραγουδίστρια στο περιοδικό «Time», ήταν «metal as hell».

Αμέσως μετά, οι δυο τους άρχισαν να συναντιούνται μακριά από τις κάμερες για αρκετό διάστημα. «Ήταν σημαντικό για μένα ότι κανείς δεν ήξερε, γιατί έτσι καταφέραμε να γνωριστούμε πραγματικά», εξήγησε η Σουίφτ. «Όταν πήγα σε εκείνο τον πρώτο αγώνα, ήμασταν ήδη ζευγάρι». Από τότε, η σχέση τους έχει αποκτήσει διαστάσεις ρομαντικής κομεντί. Οι σκηνές από το φιλί τους στο γήπεδο, μετά τη νίκη των Chiefs στο Super Bowl του 2024, αλλά και η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Κέλσι στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της Σουίφτ στο Λονδίνο για την περιοδεία «Eras Tour», έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Πηγή: skai.gr

