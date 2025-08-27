Η Έλεν ΝτεΤζένερις (Ellen DeGeneres) μισούσε τους άνδρες υπαλλήλους που συζητούσαν με τη σύζυγό της, Portia De Rossi, απεχθανόταν τον Γκόρντον Ράμσεϊ μετά την εμφάνισή του στην εκπομπή της και άφησε τα στελέχη να πιέσουν έναν ανώτερο υπάλληλο να αναβάλει χειρουργείο του παιδιού του, ώστε να ταιριάζει καλύτερα στο πρόγραμμά της, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Daily Mail».

Οι καταγγελίες έγιναν από έναν πρώην εικονολήπτη, αφού πέρασε πάνω από μια δεκαετία στην εκπομπή της «έκπτωτης» παρουσιάστριας. Η εκπομπή προβλήθηκε από το 2003 έως το 2022, όταν ακυρώθηκε λίγο μετά την εμφάνιση καταγγελιών για εκφοβισμό. Ωστόσο, η έκταση της φερόμενης μικροπρέπειας της 67χρονης ΝτεΤζένερις στο πλατό της εκπομπής του NBC, στο Λος Άντζελες, δεν είχε ποτέ αποκαλυφθεί πλήρως…

Η νέα καταγγελία αφορά έναν υψηλόβαθμο παραγωγό που φέρεται να πιέστηκε να αναβάλει το χειρουργείο του παιδιού του, ώστε να ταιριάζει καλύτερα στο πρόγραμμα της σταρ. «Το παιδί υποβλήθηκε σε μια σημαντική χειρουργική επέμβαση, όπως μεταμόσχευση μυελού των οστών», ανέφερε η πηγή που μίλησε στο μέσο. «Ήταν όλα αφοσίωση στο σόου, αλλά καμία αφοσίωση στο προσωπικό», πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος.

Η κωμικός, η οποία μέχρι πρότινος ήταν γνωστή ως ένα καλό δημόσιο πρόσωπο, ξεπέρασε -χωρίς αμφιβολία- τα όρια όταν έγινε οικοδέσποινα στη δική της εκπομπή. Τον Σεπτέμβριο του 2020, η ίδια αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά την αποκάλυψη ότι το talk show της ήταν ένα «τοξικό εργασιακό περιβάλλον». Η φήμη της παρουσιάστριας -με ετήσιο εισόδημα που ξεπερνούσε τα 77 εκατομμύρια δολάρια- καταστράφηκε μετά τις κατηγορίες για εκφοβισμό.

Σύμφωνα με τις νέες καταγγελίες, η παρουσιάστρια ήταν ένας «εφιάλτης», η συμπεριφορά της οποίας ήταν από τις χειρότερες στο πλατό, με την κωμικό να έχει μια ιδιαίτερη αντιπάθεια για τους άνδρες. «Είχαμε πολλούς άνδρες υπαλλήλους γενικά», είπε η πηγή, τονίζοντας ότι η Έλεν ΝτεΤζένερις «έκαψε» εννέα σκηνοθέτες σε μία μόνο σεζόν, ένας «τρελός αριθμός», όπως εξηγεί. «Είχαμε την αίσθηση ότι πραγματικά δεν της άρεσαν οι άνδρες».

Επίσης, η παρουσιάστρια δεν ήθελε οι υφιστάμενοί της να μιλούν με τη σύζυγό της. Μάλιστα, η Portia De Rossi είχε δική της θέση στο πλατό, με τους υπαλλήλους, οι οποίοι εργάζονταν πολλά χρόνια στην εκπομπή, να γνωρίζουν ότι ήταν καλύτερο να μένουν μακριά από αυτήν. «Ευχόσουν και προσευχόσουν να μην καθόσουν δίπλα στη σύζυγό της, για να μην τραβήξεις την προσοχή της. Ήθελες να αποφύγεις αυτό που ονομάζαμε ‘’το βλέμμα της Έλεν’’», πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο και για απολύσεις χωρίς σοβαρή αιτία: εργαζόμενος απομακρύνθηκε επειδή την προειδοποίησε αστειευόμενος να «προσέχει μην πέσει» καθώς έκανε εμφάνιση με μονόκυκλο, ενώ ο σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ λέγεται πως αποκλείστηκε από την εκπομπή για οκτώ χρόνια μετά από σχόλιό του ότι το φαγητό που του προσφέρθηκε δεν ήταν φρέσκο.

Για την κωμικό και παρουσιάστρια τα πρώτα σύννεφα… της αμφισβήτησης ήρθαν τον Οκτώβριο του 2019, όταν παρακολούθησε έναν αγώνα των Dallas Cowboys σε ένα πολυτελές θεωρείο, όπου κάθισε δίπλα στον Τζορτζ Μπους. Τα πλάνα από τις κάμερες ήταν ξεκάθαρα. Ο ένας απολάμβανε την παρέα του άλλου, γεγονός που προκάλεσε τον απόλυτο χαμό, με χιλιάδες επικριτικά σχόλια να εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επικριτές επισήμαναν ότι ενώ η Έλεν υπήρξε πρωτοπόρος για τη LGBTQ κοινότητα, ο Μπους υποστήριξε διάφορες πολιτικές που έβλαπταν τους ομοφυλόφιλους, συμπεριλαμβανομένης μιας προτεινόμενης συνταγματικής τροπολογίας που θα όριζε τον γάμο ως «ένωση» μόνο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Οι ψίθυροι σχετικά με τη συμπεριφορά της κωμικού έγιναν «φωνή» τον Απρίλιο του 2020, μετά την ανάρτηση του κωμικού Kevin T. Porter στο Twitter. «Αυτή τη στιγμή όλοι χρειαζόμαστε λίγη καλοσύνη. Ξέρετε, όπως μιλάει πάντα η Ellen Degeneres!», έγραψε στο Twitter. «Είναι από τους πιο κακούς ανθρώπους στη ζωή. Απαντήστε σε αυτό το μήνυμα, γράφοντας τις πιο τρελές ιστορίες που έχετε ακούσει για την Ellen ως κακιά και θα ανταλλάξω κάθε μία με 2 δολάρια».

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️



She’s also notoriously one of the meanest people alive



Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank — Kevin T. Porter (@KevinTPorter) March 20, 2020

Περισσότερες επικρίσεις δέχτηκε η παρουσιάστρια μετά την εκπομπή της στις 6 Απριλίου, η οποία γυρίστηκε από το σπίτι της στην αρχή της πανδημίας. Μιλώντας στην κάμερα μέσα από την έπαυλή της, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, η κωμικός παρομοίασε αστειευόμενη την κατάστασή της με εκείνη των φυλακισμένων. Οι αντιδράσεις κατά της παρουσιάστριας έγιναν «τσουνάμι», που στο τέλος «έπνιξε» και την ίδια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.