Τέιλορ Σουίφτ: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της Τράβις Κέλσι

Τράβις Κέλσι και Τέιλορ Σουίφτ σύντομα «θα... μοιράσουν κουφέτα» με την είδηση του αρραβώνα τους να κυριαρχεί σήμερα στα μέσα ενημέρωσης και τα social media.

Το ζευγάρι, που απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και μήνες, επισημοποίησε τη σχέση του, με τα διεθνή μέσα να κάνουν λόγο για έναν από τους πιο προβεβλημένους επικείμενους γάμους της εποχής.

Ο Τράβις Μάικλ Κέλσι, γεννημένος στις 5 Οκτωβρίου 1989, είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές του αμερικανικού ποδοσφαίρου στους Kansas City Chiefs, με τους οποίους έχει κατακτήσει τρία Super Bowl.

Θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία για τη θέση του, με δέκα συμμετοχές στο Pro Bowl και επτά επιλογές All-Pro.

Κατέχει πολλαπλά ρεκόρ, μεταξύ αυτών τις περισσότερες σεζόν με πάνω από 1.000 γιάρδες υποδοχής για παίκτη της θέσης του — συνολικά επτά.

Πέρα από τα αθλητικά του επιτεύγματα, ο Κέλσι έχει έντονη παρουσία και στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Έχει εμφανιστεί σε ριάλιτι και τηλεοπτικές εκπομπές, μεταξύ αυτών και ως παρουσιαστής στο «Saturday Night Live».

Παράλληλα, μαζί με τον αδελφό του Τζέισον Κέλσι, συνδιοργανώνει το επιτυχημένο podcast "New Heights", το οποίο το 2024 βρέθηκε στην 8η θέση των δημοφιλέστερων podcasts στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Apple Podcasts.

Η σχέση του με την Τέιλορ Σουίφτ, που ξεκίνησε το 2023, δεν έχει απλώς τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού αλλά μονοπωλεί σταθερά το ενδιαφέρον των media.

Η επίσημη ανακοίνωση του αρραβώνα τους έρχεται να επισφραγίσει μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες για τον Κέλσι και αποτελεί επί της ουσίας μια ένωση δύο εκ των πιο ισχυρών ονομάτων από τον χώρο του αθλητισμού και της μουσικής αντίστοιχα.

