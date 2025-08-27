Ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι κέρδισε ακόμη και τη βασιλική έγκριση

Η βρετανική βασιλική οικογένεια προσέφερε τη δημόσια στήριξή της στον αρραβώνα της Τέιλορ Σουίφτ και του αστέρα του NFL Τράβις Κέλσι, μετά την πολυσυζητημένη ανακοίνωσή τους μέσω Instagram. Η ανάρτηση του ζευγαριού, η οποία έγινε σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στο Lee Summit του Μιζούρι, προκάλεσε «κύμα» θετικών αντιδράσεων τόσο από θαυμαστές παγκοσμίως όσο και από σημαντικά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με το Town and County, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο Instagram @princeandprincessofwales, ήταν ανάμεσα σε αυτούς που πάτησαν «like» στη δημοσίευση, ενώ δεν έλειψαν και άλλες βασιλικές παρουσίες, όπως η Μέγκαν Μαρκλ. Αυτή η δημόσια ένδειξη αποδοχής από τη βρετανική μοναρχία προσέδωσε επιπλέον βαρύτητα στη στιγμή, ενισχύοντας τη δημοφιλία του ζευγαριού.

Οι σχέσεις της Τέιλορ Σουίφτ με τη βασιλική οικογένεια

Η σχέση της Τέιλορ Σουίφτ με μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν αποτελεί κάτι νέο. Πριν από λίγο καιρό, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σάρλοτ, συναντήθηκαν με τη Σουίφτ και τον Κέλσι στα παρασκήνια συναυλίας της στο Λονδίνο. Παράλληλα, χαρακτηριστική παραμένει η κοινή εμφάνιση του πρίγκιπα της Ουαλίας με τη διάσημη τραγουδίστρια το 2013, όταν μαζί με τον Τζον Μπον Τζόβι τραγούδησαν το «Livin' on a Prayer» σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Kensington Palace.

Ο ίδιος ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σχολίασε το 2021, με χιούμορ: «Μέχρι σήμερα δεν ξέρω τι με έπιασε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ενέδωσα. Αλλά ειλικρινά, αν η Τέιλορ Σουίφτ σε κοιτάξει στα μάτια, σε αγγίξει στο μπράτσο και πει "Έλα μαζί μου...". Σηκώθηκα σαν κουτάβι με ύφος "φαίνεται καλή ιδέα, θα σε ακολουθήσω"», αναφερόμενος στη στιγμή που μοιράστηκαν τη σκηνή.

Ρεκόρ αντιδράσεων στη νέα ανάρτηση

Η κοινή ανάρτηση της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι «έσπασε ταμεία», συγκεντρώνοντας σε μόλις τέσσερις ώρες πάνω από 18 εκατομμύρια likes, γεγονός που επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική επιρροή τους στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

