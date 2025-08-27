Ο καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας, Michael Kors, επέλεξε την Ελλάδα για να απολαύσει τις φετινές του καλοκαιρινές διακοπές, γεγονός που κοινοποίησε στο ευρύ κοινό μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Ο Kors, ο οποίος αριθμεί πάνω από 19,2 εκατομμύρια ακολούθους, μοιράστηκε εντυπωσιακά στιγμιότυπα και ένα μικρό βίντεο, παρουσιάζοντας τις ομορφιές που βίωσε κατά το ταξίδι του.

Αν και ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής δεν αποκάλυψε ποια περιοχή της χώρας επισκέφθηκε, εξέφρασε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τη χαρά του για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ενώ ανέδειξε την ξεχωριστή του αγάπη για τη χώρα μας.

«Η ζεστασιά των ανθρώπων, τα τιρκουάζ νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα... Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα!!», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Michael Kors, προσθέτοντας επίσης:

«Είμαστε πάντα σε κίνηση. Όπως είπε η Νταϊάνα Βρίλαντ, "το μάτι πρέπει να ταξιδεύει!"».

Θερμή ανταπόκριση από το διεθνές κοινό

Η ανάρτηση του δημοφιλούς σχεδιαστή μόδας συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες likes και σχόλια από οπαδούς ανά τον κόσμο, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την επιλογή του Kors να επισκεφθεί την Ελλάδα και να αναδείξει την ομορφιά της διεθνώς.

Πηγή: skai.gr

