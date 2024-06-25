Η Taylor Swift, για άλλη μια φορά, κατάπιε -κατά λάθος- ένα έντομο στη σκηνή, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της «Eras Tour». Η 34χρονη καλλιτέχνιδα τραγουδούσε το «All Too Well», μέχρι τη στιγμή που το έντομο «προσγειώθηκε» στο στόμα της τραγουδίστριας, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Η Swift σταμάτησε να τραγουδάει και είπε απευθυνόμενη στο κοινό της: «Μόλις κατάπια ένα έντομο, συνεχίστε να τραγουδάτε».

Αν και η 14 φορές νικήτρια των Grammy έχασε ελάχιστα τον ρυθμό, έσκυψε και άρχισε να βήχει κατά τη διάρκεια μιας παύσης στο τραγούδι.

Η τραγουδίστρια του «Cruel Summer», η οποία απομακρύνθηκε από το μικρόφωνο, έπιασε τον λαιμό της και άρχισε να φτύνει πάνω στη σκηνή. Βέβαια, όλα αυτά έγιναν σε κλάσματα δευτερολέπτων, με τη καλλιτέχνιδα να αποδεικνύει ότι δεν είναι τυχαία «Νο1» στη μουσική βιομηχανία. Η ποπ σταρ βρέθηκε στην ίδια κατάσταση πέρυσι τέτοια εποχή, ενώ εμφανιζόταν στο Soldier Field, στο Σικάγο.

Πηγή: skai.gr

