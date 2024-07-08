Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Κριός

Αρκετά καλή είναι η εβδομάδα αυτή για τους περισσότερους από εσάς, αν και αυτές τις ημέρες σας απασχολούν πάρα πολύ τα θέματα της οικογένειας, αλλά και τα επαγγελματικά σας. Κυρίως κάποιες συμφωνίες που ενδέχεται να προχωρήσετε. Ακόμα σας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις και οι αγοραπωλησίες με κάποιο ακίνητο και έχετε προβληματιστεί για την τελική σας απόφαση. Όμως οι μέρες αυτές είναι πολύ ευνοϊκές και μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία. Προσοχή χρειάζονται οι σχέσεις σας μέσα στο σπίτι, γιατί πολλές φορές έχετε άγχος και ξεσπάτε στο στενό σας οικογενειακό περιβάλλον.

Ταύρος

Τα οικονομικά σας είναι και πάλι στο προσκήνιο. Κάποια πρόσθετα έξοδα εμφανίζονται, αλλά φταίτε μόνο εσείς για αυτά. Καλό θα ήταν να κάνετε μια καλύτερη διαχείριση. Έχετε αρχίσει πάντως να φροντίζετε τον εαυτό σας και κυρίως την εξωτερική σας εμφάνιση, γεγονός που θα σας κάνει πολύ μεγάλο καλό στην συνολική σας ψυχολογική διάθεση. Τα επαγγελματικά σας είναι σε καλό δρόμο αν και θα πρέπει να προσέξετε γιατί μάλλον έχετε έναν άσπονδο αντίπαλο και θα προσπαθήσει να σας υπονομεύσει. Δείξτε στον σύντροφο σας πόσο τον αγαπάτε και δώστε του αγάπη και τρυφερότητα. Είναι σίγουρο ότι θα το εκτιμήσει και ότι θα κάνει καλό στη σχέση σας.

Δίδυμοι

Ενδιαφέρουσα προβλέπεται η δεύτερη εβδομάδα του φετινού Ιουλίου για τους περισσότερους από εσάς. Το παρασκήνιο βέβαια δουλεύει σε όλο του το μεγαλείο. Για να τα καταφέρετε λοιπόν καλό θα ήταν να συνεργαστείτε με άλλους ανθρώπους, να μην φοβηθείτε να μιλήσετε μαζί τους και να κάνετε ανοίγματα, γιατί την εβδομάδα αυτή είσαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι. Τα οικονομικά σας δεν είναι τα καλύτερα αλλά σίγουρα θα αρχίσουν να βελτιώνονται. Φροντίστε να βρείτε δραστηριότητες που θα γεμίσουν το χρόνο σας και θα σας ξεκουράσουν και θα σας βγάλουν από τη ρουτίνα.

Καρκίνος

Πολλές επαγγελματικές συναλλαγές και συναισθηματική φόρτιση χαρακτηρίζουν το διάστημα αυτό. Σε γενικές γραμμές η κατάσταση είναι περίεργη αλλά όχι απαραίτητα άσχημη. Απλώς συμβαίνουν πολλές αλλαγές που ίσως και εσείς οι ίδιοι δεν προλαβαίνετε να ελέγξετε. Αυξάνεται η ανάγκη σας για ελευθερία και πολλές φορές θέλετε να μείνετε μόνοι σας. Μερικές φορές προκύπτουν σοβαρά θέματα και εσείς επιλέγετε το συμβιβασμό. Όμως καλό είναι να πάρετε και κάποιο ρίσκο. Καλό θα ήταν να προσέξετε λίγο την υγεία σας, να μην κουράζεστε και να φροντίσετε λίγο τη διατροφή σας.

Λέων

Την εβδομάδα αυτή εστιάζετε περισσότερο στην προσωπική σας ζωή και στις φιλοδοξίες σας. Κάνετε τα πάντα προκειμένου να επιτύχετε τους στόχους σας και μόλις τους εκπληρώσετε τότε αμέσως αρχίζετε να ψάχνετε για κάτι καινούριο. Σας ενδιαφέρει ακόμα να αποδώσετε δικαιοσύνη σε καταστάσεις που θεωρείτε άδικες. Όμως προσέξτε γιατί πολλές φορές δεν είναι στο χέρι σας να σώσετε τον κόσμο. Ασχοληθείτε με την προσωπική σας ευτυχία και αφήστε στους άλλους τα προβλήματα που τους απασχολούν. Καλοί φίλοι ή και ο σύντροφός σας, αν φυσικά δεν τον έχετε πανικοβάλλει και αυτόν, θα είναι στο πλευρό σας.

Παρθένος

Η δεύτερη εβδομάδα του φετινού Ιουλίου έχει πάρα πολλές αλλαγές για τους περισσότερους του ζωδίου σας. Ευνοούνται κυρίως οι συναισθηματικές σας σχέσεις αλλά και οι οικογενειακές. Η οικογένεια σας χρειάζεται και εσείς πρέπει να είστε δίπλα τους. Μην παρασύρεστε από το άγχος σας γιατί μπορεί να το μεταφέρετε και στους άλλους. Πολύ ισχυρές συγκινήσεις και απρόοπτες, αλλά θετικές εξελίξεις ενδέχεται να προκύψουν τις ημέρες αυτές. Ηρεμήστε και συγκεντρωθείτε στους στόχους σας. Αν περάσει η δύσκολη αυτή περίοδος χωρίς πολλές απώλειες σίγουρα θα ανταμειφθείτε στο μέλλον.

Ζυγός

Η δεύτερη εβδομάδα του φετινού Ιουλίου φαίνεται να είναι αφιερωμένη στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Έχετε αναλάβει πάρα πολλές ευθύνες και ασχολείστε με τόσο πάθος που πολλές φορές ξεχνάτε και όλα τα άλλα. Ακόμα, έχετε αρχίσει να κοιτάζετε κάθε λεπτομέρεια με αποτέλεσμα να χάνετε την ουσία και ορισμένες υποθέσεις να μην τελειώνουν ποτέ. Καλό θα ήταν να βάλετε κάπου μια τελεία και να προχωρήσετε παρακάτω. Ακόμα καλό θα ήταν να αρχίσετε να ενδιαφέρεστε και για την προσωπική σας ζωή την οποία έχετε παντελώς παραμελήσει.

Σκορπιός

Η περίοδος αυτή και συγκεκριμένα η εβδομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από την φοβερή κοινωνικότητα που έχετε. Η προσωπική σας διάθεση έχει ανέβει και πραγματικά διασκεδάζετε. Ένα σύντομο ταξίδι για επαγγελματικούς λόγους έρχεται να σας βοηθήσει και δεν πρέπει να το αποφύγετε σε καμία περίπτωση. Η διάθεση σας, σας βοηθά ακόμα στην καλλιτεχνική σας φύση και καλό θα ήταν αν σκέφτεστε να διακοσμήσετε το σπίτι σας να το κάνετε τώρα. Ορισμένα γεγονότα όμως με αφορμή τη νέα Σελήνη της προσεχούς τρίτης ίσως γίνουν η αφορμή για να πάρετε κάποιες βιαστικές αποφάσεις όχι και τόσο σωστές. Μην αρχίσετε κάτι καινούριο.

Τοξότης

Πολλά ζητήματα που σχετίζονται με το νόμο σας απασχολούν τον τελευταίο καιρό. Οι ψυχολογικές πιέσεις που δεχόσασταν μέχρι τώρα αρχίζουν να μπαίνουν στο παρελθόν και εσείς ηρεμείτε. Μπαίνετε σε μια περίοδο που ευνοούνται οι μεγάλες ιδέες, η παροχή βοήθειας σε άλλους και φυσικά στην υλοποίηση όλων όσων ονειρευόσασταν και δουλεύατε όλον αυτό τον καιρό. Αν κάποια πράγματα ακόμα αργούν να γίνουν, μην είστε ανυπόμονοι. Όλα θέλουν το χρόνο τους. Παρόλα αυτά στη δουλειά σας έχετε πάρα πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Ο χρόνος κυλά υπέρ σας και για το καλό όλων. Ο άνθρωπός σας θα είναι το στήριγμά σας.

Αιγόκερως

Παρατηρείται γενικά μια αλλαγή την περίοδο αυτή. Όλη η ένταση που περάσατε τον τελευταίο καιρό αρχίζει να ελαττώνεται. Εστιάζετε περισσότερο στις εργασιακές σας σχέσεις και κάποιες συμφωνίες και συνεργασίες εκτός προγράμματος έρχονται στο προσκήνιο. Σε αυτό θα σας βοηθήσουν οι πρωτοβουλίες σας και η καλή σας διάθεση. Στον ερωτικό τομέα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις ίσως και απογοητεύσεις, όμως μην το βάζετε κάτω γιατί και εκεί σε λίγο θα διορθωθούν όλα. Προσέξτε όμως τις επιθυμίες σας, που σας παροτρύνουν να αλλάξετε πολλά στην ερωτική σας σχέση και σας κάνουν να παίρνετε βιαστικές αποφάσεις πράγμα που θα σας κάνει να το μετανιώσετε.

Υδροχόος

Ο φετινός Ιούλιος έχει κάνει μια πολύ θετική είσοδο για τους περισσότερους από εσάς. Αλλάζετε, εξελίσσεστε, ολοκληρώνεστε, όσο και αν δεν το πιστεύετε. Πάρα πολλές γνωριμίες, νέες καταστάσεις, οικονομική άνοδος, ευχάριστες εκπλήξεις και συναισθηματική ασφάλεια χαρακτηρίζουν την εβδομάδα αυτή. Βέβαια, όλα εξαρτώνται και από την προσωπική σας στάση. Σας παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες τις οποίες όμως πρέπει να τις δείτε και να τις αξιολογήσετε. Γιατί αν τις χάσετε μάλλον θα αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα. Γι’ αυτό φροντίστε να είστε προσεκτικοί ώστε να χάσετε διερχόμενες ευκαιρίες.

Ιχθύς

Όλα πάνε σχετικά καλά, όμως αν θέλετε να πάνε καλύτερα πρέπει να βελτιώσετε τη ζωτικότητά σας. Πολλές νέες καταστάσεις και μεγάλες επαγγελματικές αλλαγές. Έχετε αρκετό άγχος γιατί περιμένετε απαντήσεις σε σοβαρά θέματα. Προσέξτε λίγο τους υποτιθέμενους φίλους γιατί είτε θα σας ανεβάσουν ψηλά είτε θα σας υποβιβάσουν τελείως. Καλό θα ήταν να είστε ειλικρινείς με όποιον θέλει να σας βοηθήσει και να μην του κρύψετε τίποτε γιατί κάποια στιγμή θα βγουν στην επιφάνεια και τότε μόνο εσείς θα έχετε να χάσετε. Γι’ αυτό αλλάξτε στάση για να μπορέσετε να προστατέψετε τον εαυτό σας.

Πηγή: skai.gr

