Από την αρχή του γάμου του Πρίγκιπα Harry με τη Meghan Markle τα προβλήματα που αντιμετώπισε το ζευγάρι με το βασιλικό πρωτόκολλο και τη ζωή στο παλάτι ήταν, όπως οι ίδιοι έχουν πια πει δημόσια, πολλά.

Τόσο στις συνεντεύξεις που έχουν δώσει από κοινού, όσο και στο πολυσυζητημένο βιβλίο αυτοβιογραφία του μικρότερου γιου της Diana και του Βασιλιά –πλέον- Charles έχουν κάνει ξεκάθαρο πως δεν ένιωθαν ευπρόσδεκτοι από το στενό κύκλο της οικογένειας με τους δυο τους να σπάνε τα δεσμά και τις σχέσεις και να μεταναστεύουν στην Αμερική αφήνοντας πίσω όλα τους τα προνόμια.

Μια κίνηση που έπληξε ριζικά τους δεσμούς ανάμεσα στον πρίγκιπα Harry και την οικογένειά του που δεν μπόρεσε και συνεχίζει να αρνείται να αποδεχτεί αυτή του την απόφαση.

