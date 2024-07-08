Η Margot Robbie περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Tom Ackerley. Την είδηση της εγκυμοσύνης της ηθοποιού αποκάλυψε το περιοδικό «People».

Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η «Daily Mail», η 34χρονη ηθοποιός, που υποδύθηκε τη «Barbie», φαίνεται να έχει φουσκωμένη κοιλίτσα. Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός έδειχνε ευδιάθετη, ενώ επιβιβαζόταν σε σκάφος κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη λίμνη Κόμο με τον σύζυγό της.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014, παντρεύτηκε το 2016 και οι δυο τους είναι συμπαραγωγοί σε πολλές ταινίες μέσω της εταιρείας παραγωγής τους, LuckyCap Entertainment.

Margot Robbie is pregnant! The Barbie star, 34, is expecting her first child with husband Tom Ackerley https://t.co/nhiur8WZJg — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 7, 2024

«Απολάμβανα να είμαι μόνη. Η ιδέα των σχέσεων με έκανε να θέλω να κάνω εμετό», είχε δηλώσει η ηθοποιός. «Και τότε με πλησίασε ο μετέπειτα σύζυγός μου. Ήμασταν φίλοι για πολύ καιρό. Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του, αλλά σκεφτόμουν ότι ποτέ δεν θα με αγαπούσε και αυτός. Έλεγα στον εαυτό μου: ‘’Μην είσαι χαζή και μην του πεις ότι σου αρέσει’’. Και τότε συνέβη…».

Άρχισαν να βγαίνουν την επόμενη χρονιά, το 2014, και παντρεύτηκαν το 2016. «Το πιο χρήσιμο πράγμα που έμαθα από άλλα ζευγάρια είναι ότι δεν περνάτε πάνω από τρεις εβδομάδες χωρίς να βλέπετε ο ένας τον άλλον», δήλωσε το 2016 στην εφημερίδα «The Daily Telegraph».

Και πρόσθεσε: «Το να είσαι σε μια σχέση εξ αποστάσεως μπορεί να είναι πολύ δύσκολο όταν δεν βλέπεις το φως στην άκρη του τούνελ. Μπορεί να σου ‘’κάψει’’ το μυαλό, οπότε ο κανόνας των τριών εβδομάδων είναι το κλειδί».

Το ζευγάρι κρατά τη σχέση του -σε μεγάλο βαθμό- μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.