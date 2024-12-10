Η περιοδεία «Eras Tour» της Taylor Swift απέφερε 2,2 δισ. δολάρια στα σχεδόν δύο χρόνια που διήρκεσε, γεγονός που την καθιστά την πιο κερδοφόρα περιοδεία όλων των εποχών για δεύτερη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Pollstar από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε 149 συναυλίες.

Πέρυσι, η περιοδεία-ορόσημο της Swift έγινε η πρώτη που ξεπέρασε το όριο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Στη Βόρεια Αμερική, η περιοδεία της Σουίφτ εκτιμάται ότι απέφερε 1,04 δισ. δολάρια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός αυτός εκτιμάται στα 2,2 δισ. δολάρια.

«Γινόμαστε μάρτυρες της ιστορίας που γράφεται. Αυτό που κατάφερε η Taylor Swift με την περιοδεία της -μέσα σε 21 μήνες και σε 5 ηπείρους- μπροστά σε 10 εκατ. θαυμαστές είναι εξαιρετικό και πρωτοφανές», δήλωσε ο Andy Gensler, αρχισυντάκτης του «Pollstar & VenuesNow».

Η μόνη άλλη περιοδεία που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια είναι η παγκόσμια περιοδεία «Music of the Spheres» των Coldplay, ένα κατόρθωμα που επιτεύχθηκε μετά από δυόμισι χρόνια συναυλιών σύμφωνα με το Billboard. Εν τω μεταξύ, η περιοδεία «Farewell Yellow Brick Road Tour» του Elton John, απέφερε 939 εκατ. δολάρια σε μια περιοδεία που διήρκεσε πέντε χρόνια πριν και μετά από μια παύση εν μέσω της πανδημίας.

Στην περιοδεία της, η Τέιλορ Σουίφτ ερμήνευσε τραγούδια από όλα τα άλμπουμ της και σε συναυλίες που είχαν διάρκεια περισσότερες από 3,5 ώρες. Επιπλέον η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε και ηχογράφησε το νέο της στούντιο άλμπουμ «The Tortured Poets Department» σε διαλλείματα ανάμεσα στις ημερομηνίες εμφανίσεων της. Το ποσό των 2 δισ. δολαρίων δεν λαμβάνει υπόψη τα έσοδα από τις πωλήσεις εμπορευμάτων, με τεράστια pop-up καταστήματα που δημιουργήθηκαν έξω από χώρους για να πουλήσουν hoodies, βραχιόλια φιλίας και άλλα σουβενίρ.

Πηγή: skai.gr

