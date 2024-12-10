Η Bar Refaeli έλαμπε ενώ φορούσε μόνο ένα δαντελωτό μαύρο σουτιέν και ένα εσώρουχο στο πλατό της τελευταίας της φωτογράφισης για τη Carolina Lemke.

Όμως η 39χρονη Ισραηλινή -που έχει 7,1 εκατ. followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- δεν είναι ένα συνηθισμένο μοντέλο, καθώς τυχαίνει να είναι συνιδιοκτήτρια της γερμανικής μάρκας γυαλιών μόδας.

Η ξανθιά με τα γαλανά μάτια είναι, ίσως, πιο γνωστή για το ειδύλλιό της με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, Leonardo DiCaprio, μεταξύ 2005-2011. Η Bar Refaeli έχει τρία παιδιά -τη Liv, 8 ετών, την Elle και τον David, που γίνεται 5 ετών τον επόμενο μήνα, από τον γάμο της με τον δεύτερο σύζυγό της, τον Ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Adi Ezra, τον οποίο γνώρισε μέσω κοινών φίλων το 2012.

Το μοντέλο είχε αποκαλύψει ότι είχε προβλήματα με την ισραηλινή κυβέρνηση επειδή δεν πλήρωσε φόρους ύψους 2,3 εκατ. δολαρίων το 2020 και καταδικάστηκε σε εννέα μήνες κοινωνικής εργασίας και κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 720 χιλιάδων δολαρίων.

