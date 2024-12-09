Paris Jackson: Αρραβωνιάστηκε τον μουσικό παραγωγό Τζάστιν Λονγκ

Η μοναχοκόρη του θρυλικού Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, αποκάλυψε μέσω μιας ανάρτησής της στο Instagram ότι αρραβωνιάστηκε τον μουσικό παραγωγό Τζάστιν Λονγκ. Η ανάρτηση έγινε με αφορμή τα γενέθλια του συντρόφου της και εκτός από το τρυφερό στιγμιότυπο της πρότασης γάμου η ίδια έφερε στο φως εικόνες από την καθημερινότητά τους.

«Χρόνια πολλά, γλυκέ μου. Η ζωή μαζί σου τα τελευταία χρόνια ήταν μια απερίγραπτη θύελλα και δεν θα μπορούσα να ονειρευτώ κανέναν πιο τέλειο για να τα κάνω όλα αυτά μαζί. Σε ευχαριστώ που με άφησες να γίνω δική σου. Σ' αγαπώ» έγραψε η Πάρις.

Παρά το γεγονός ότι έχουν κρατήσει την σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως αναφέρει ο independent άρχισαν να βγαίνουν το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

