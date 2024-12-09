Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η εβδομάδα αυτή φωτίζεται από μια θεαματική πανσέληνο στις 15 του μήνα. Πρόκειται για το φαινόμενο που θα φέρει εξελίξεις τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στην προσωπική σας ζωή. Οι μέρες αυτές θα κυλήσουν γρήγορα με σημαντικές τις εξελίξεις στις κοινωνικές σας δραστηριότητες και στις πρακτικές εφαρμογές. Τα ερωτικά περνούν μια φάση δύσκολη ή κάποιοι από εσάς διατηρείτε μια μυστική ερωτική σχέση. Μην παραμελήσετε την εργασία σας. Πολλοί θα μπορέσετε να ταξιδέψετε ή να αλλάξετε εικόνες και περιβάλλον. Κινηθείτε οργανωμένα.

Ταύρος

Για εσάς η εβδομάδα αυτή είναι ενδιαφέρουσα, εκφραστική, εξαιρετικά επικοινωνιακή όπως και οικονομικά καταναλωτική. Η πανσέληνος της Κυριακής σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε κάτι ξεχωριστό, σας ταξιδεύει και σας φέρνει δίπλα σε ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η Αφροδίτη στον Υδροχόο ευνοεί τις ερωτικές σας επιδιώξεις και σας φτάνει πιο γρήγορα στο αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Στην εργασία δεν θα λείψουν αντιξοότητες και θα κριθεί από τη δική σας συμπεριφορά το πώς θα ρυθμιστούν. Κάποιες συμπτώσεις και γνωριμίες θα σας δώσουν κίνητρα για να κάνετε πράγματα ή για να αναθεωρήσετε πολλές από τις ιδέες σας.

Δίδυμοι

Οι μέρες αυτές είναι ενδιαφέρουσες, κουραστικές αλλά εποικοδομητικές. Φροντίστε τις δυνάμεις σας και τις εφεδρείες τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά. Η πανσέληνος στο ζώδιό σας την Κυριακή σας δίνει ένα δώρο ή την ευκαιρία να πετύχετε κάτι ή να διακριθείτε κάπου. Ο παράγοντας της τύχης δουλεύει στα επαγγελματικά σας και στις περιπέτειες στα ερωτικά σας. Η αντίθεση όμως Πλούτωνα – Άρη φρενάρει κάποιες επιδιώξεις σας, αναβάλει ένα σχέδιο σας και διαψεύδει μερικές από τις ελπίδες σας. Φιλοσοφήστε τα εμπόδια στα ερωτικά σας και φανείτε προνοητικοί και προσεκτικοί στον επαγγελματικό χώρο.

Καρκίνος

Για εσάς η εβδομάδα είναι ενδιαφέρουσα, επεισοδιακή και γεμάτη γεγονότα. Η πανσέληνος στις 15 του μήνα προϊδεάζει για το τι θα γίνει στις γιορτές. Θα βρεθείτε σε πολυσύχναστους χώρους , αλλά και οι άνθρωποι του στενού σας περιβάλλοντος δεν θα σας αφήσουν σε ηρεμία. Αποφύγετε αντιθέσεις και παρεξηγήσεις, ελιχτείτε την ώρα που θα νιώσετε πιεσμένοι και βρείτε τον τρόπο να διατηρήσετε τις εύθραυστες ισορροπίες τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και στην αισθηματική σας ζωή.

Λέων

Σημαντικές οι μέρες που ακολουθούν και ενδιαφέροντα έως επεισοδιακά τα φετινά Χριστούγεννα που πλησιάζουν. Άνθρωποι και γεγονότα θα σας βγάλουν από τους χώρους που συνηθίζετε να λιμνάζετε και μια σειρά από περιστατικά θα σας δώσουν ξεχωριστές εμπειρίες τόσο επικοινωνιακές όσο και ψυχαγωγικές. Χαρακτηριστικό φαινόμενο της εβδομάδας είναι η πανσέληνος της Κυριακής, η οποία και θα φέρει γεγονότα και αιφνίδια περιστατικά τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Αποφύγετε απερίσκεπτες κουβέντες και λάθη στην ερωτική σας συμπεριφορά.

Παρθένος

Παρά την αντίθεση Άρη-Πλούτωνα μπορείτε να παρακάμψετε τις δυσκολίες στους βασικούς τομείς της ζωής σας και να φέρετε πιο κοντά σας έναν άνθρωπο που σας αφορά. Αξιοποιήστε τους φίλους της ζωής σας και δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να χαρεί και να ξεκουραστεί. Μην γίνεστε θύματα του οικογενειακού καθεστώτος και βρείτε το κουράγιο να κάνετε κάτι διαφορετικό που ήδη έχετε σκεφτεί. Οργανώστε τις επαφές και τις κινήσεις ή τις μετακινήσεις που θα κάνετε. Ελέγχετε την κατανάλωση του χρόνου και του χρήματος προκειμένου να μην είναι περιττή. Η πανσέληνος της Κυριακής ρίχνει φως στα αισθήματά σας!

Ζυγός

Για εσάς οι υποθέσεις της εβδομάδας θα είναι ενδιαφέρουσες και αρκετά επεισοδιακές ακόμα και αν παραμείνετε στο σπίτι και στο συνηθισμένο περιβάλλον σας. Η πανσέληνος της Κυριακής φέρνει μια νέα κινητικότητα και αιφνίδια γεγονότα στον άξονα επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ο Άρης στην αντίθεσή του με τον Πλούτωνα, διατηρεί την νευρικότητα σε εσάς και σας κάνει ευάλωτους την εριστική διάθεση των άλλων. Αποφύγετε συγκρούσεις και διαφωνίες και προτιμήστε την συνθηκολόγηση τις μέρες των εορτών παρά τον θυμό και τα προκλητικά σχόλια και λόγια.

Σκορπιός

Εσείς θα περάσετε πιο διακριτικά και πιο ευχάριστα τις μέρες που ακολουθούν. Η πανσέληνος στις 15 θα δώσει ένταση στον συναισθηματικό σας κόσμο και αναπόφευκτη κατανάλωση στο περιεχόμενο του πορτοφολιού σας. Ωστόσο θα καταφέρετε να περάσετε ευχάριστα και οδηγούμενοι από το ένστικτο σας θα αποφύγετε κακοτοπιές και λανθασμένες επιλογές διασκέδασης. Όσοι ταξιδέψετε οργανώστε καλά τις κινήσεις σας περιορίζοντας κάθε δυσάρεστο ενδεχόμενο. Ενδιαφέρον θα παρουσιάσει η καθημερινότητα της ερωτικής σας ζωής αρκεί να μην κάνετε κατάχρηση της καλής σας τύχης.

Τοξότης

Για εσάς οι μέρες της εβδομάδας θα είναι κουραστικές αλλά και ενδιαφέρουσες. Η κούραση θα προέρθει γιατί θα βρεθείτε αρκετές φορές σε χώρους που θα καταπιεστείτε, ενδιαφέρουσες θα είναι οι μέρες γιατί θα τύχει να συναντήσετε ανθρώπους από τους οποίους θα αποσπάσετε πολύτιμες πληροφορίες. Συναισθηματικά η κατάσταση είναι σε μεταβατική φάση. Αισθητή θα είναι η επίδραση της αντίθεσης του Άρη με τον Πλούτωνα στην διάψευση κάποιων συναισθημάτων, στην ανατροπή ενός σχεδίου και στην ασυνέπεια μιας υπόσχεσης που σας έχει δοθεί από καιρό. Όσοι ανταποκριθείτε σε προτάσεις αποδεχτείτε τις εφόσον είναι σοβαρές.

Αιγόκερως

Για εσάς που είστε πιο συντηρητικοί και παραδοσιακοί η πανσέληνος της Κυριακής σας δίνει την ευκαιρία να πρωτοτυπήσετε και πολλοί να ακολουθήσετε το πρόγραμμα τρίτων, μετακινούμενοι από τις συνήθειες σας και αποδεχόμενοι να κάνετε κάτι ξεχωριστό αυτή την φορά. Βέβαια δεν θα λείψουν οι ταλαιπωρίες και οι εκνευρισμοί λόγω της αντίθεσης Άρη-Πλούτωνα όπως και η εξαπάτηση από έναν δικό σας άνθρωπο. Η αντίληψη σας θα παίξει σωτήριο ρόλο στις δύσκολες στιγμές και η ψυχραιμία σας θα σας σώσει από διενέξεις και λεκτικές φασαρίες. Στα ερωτικά σας κινηθείτε διακριτικά.

Υδροχόος

Οι μέρες είναι ενδιαφέρουσες και για εσάς και τα φετινά Χριστούγεννα που πλησιάζουν μπορεί να εξελιχτούν από ευχάριστα έως πολύ διασκεδαστικά. Η πανσέληνος της Κυριακής σας δίνει την ευκαιρία να προετοιμάσετε και να κάνετε αυτό που σας αρέσει. Ευνοούνται οι μετακινήσεις, τα ταξίδια, οι ευχάριστες διασκεδάσεις και η συναναστροφή με ανθρώπους που έχουν κοινές ιδέες και ενδιαφέροντα με εσάς. Ελέγχετε πόσα ξοδεύετε και γιατί τα ξοδεύετε. Μην παρασύρεστε από τον εορταστικό χαρακτήρα των ημερών και φανείτε προσεκτικοί σε ένα εργασιακό ζήτημα που δείχνει να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Ιχθύς

Για εσάς η πανσέληνος της Κυριακής σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε από πληθωρικά γεγονότα έως και επεισοδιακά. Οι μέρες εμπεριέχουν και τις καλές στιγμές και τις κουραστικές. Ο τομέας που πρέπει να προσέξετε περισσότερο είναι ο επαγγελματικός και κατά δεύτερο λόγο ο κοινωνικός. Το ενδεχόμενο μιας μετακίνησης μπορεί να σας κουράσει και ενός ταξιδιού μπορεί να αναβληθεί. Θα καταπιεστείτε αρκετά με κάποιους ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος αλλά θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε. Η ασάφεια στους βασικούς τομείς συνεχίζεται και επειδή αυτό θα διαρκέσει πολύ πρέπει να μάθετε να ζείτε μαζί του.

