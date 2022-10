Είναι η ηθοποιός Taylor Russell το ανερχόμενο αστέρι στον κόσμο της μόδας;

Mέχρι σήμερα έχει συνδεθεί με Schiaparelli, Balenciaga, Loewe και Prada

Στις 14 Οκτωβρίου, η Academy of Motion Picture Arts and Sciences φιλοξένησε το δεύτερο Museum Gala στο Λος Άντζελες, τιμώντας το ίδρυμά της που είναι αφιερωμένο στις κινηματογραφικές παραγωγές.

Όπως συμβαίνει και με το Met Gala, το γκαλά της Ακαδημίας είδε τα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας να διανύουν το κόκκινο χαλί, με καλύτερη εμφάνιση της βραδιάς αναμφισβήτητα από την Taylor Russell.

Η Καναδή ηθοποιός φόρεσε ένα μαύρο δερμάτινο φόρεμα με ανοιχτή πλάτη από τη συλλογή Alexander McQueen Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023. Η Russell ολοκλήρωσε την εμφάνιση με δερμάτινα γάντια, γόβες Louboutin και διακριτικά αξεσουάρ.

Η εμφάνιση της Russell ήταν σέξι και κομψή. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που η ηθοποιός τραβάει την προσοχή στο κόκκινο χαλί.

To Bones and All -και οι εμφανίσεις των πρωταγωνιστών για την προώθηση- βλ. Chloë Sevigny και Timothée Chalamet, έχει αποδειχθεί μια γιορτή μόδας. Ωστόσο, τα φώτα πέφτουν σε μία λιγότερο γνωστή -μέχρι τώρα- σταρ, τη Taylor Russell.

Στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας, η νεαρή ηθοποιός φέρνει στις οθόνες μας αναμφισβήτητα καλαίσθητες εμφανίσεις με Schiaparelli, Balenciaga, Loewe και Prada.

Πού αλλού είδαμε τη Russell;

Στο London Film Festival, εμφανίστηκε με ένα σύνολο υψηλής ραπτικής του οίκου Schiaparelli (Φθινόπωρο του 2022). Το κεντημένο cropped, structured σακάκι αποκαλύπτει έναν κορσέ και την υπέροχη μέση της. H Russell ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ένα μαύρο τσόκερ και ένα καπέλο με φαρδύ γείσο.

EVERYBODY SHUT UP!! Taylor Russell in Schiaparelli Couture!! pic.twitter.com/RwCqqCDFuK — Kea (@jacquemusx) October 8, 2022

Στις 9 Οκτωβρίου, η σταρ δοκίμασε τον εαυτό της σε μία vintage εμφάνιση με ένα στράπλες φόρεμα Vivienne Westwood του 1998, με μεγάλα κουμπιά. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, για να παραλάβει το βραβείο Καλύτερης Νέας Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, φόρεσε ένα φόρεμα της συλλογής Ralph Lauren από το 2007. Στο ίδιο Φεστιβάλ την είδαμε με το catsuit του Balenciaga και με ένα couture στράπλες φόρεμα με statement φιόγκο και γάντια όπερας.

taylor russell in vivienne westwood fw 1998, from aralda vintage pic.twitter.com/8fUJnuqVdI — best of taylor russell (@taylorrsfolder) October 9, 2022

taylor russell in balenciaga looks for the venice film festival pic.twitter.com/uGURCKJiQM — zoe (@MUGLERlZED) September 2, 2022

Για να παρευρεθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, φόρεσε ένα προσαρμοσμένο φόρεμα Prada με πρόσθετο κόσμημα κεφαλής που θυμίζει τιάρα – που ταιριάζει σε βασίλισσα.

Taylor Russell wearing Prada for the Bones and All premiere in NYC pic.twitter.com/1xQnfxoZ1t — Le fashion deep (@lefashiondeep) October 7, 2022

Η Russell είναι αναμφίβολα ένα ανερχόμενο κορίτσι της μόδας. Με το ελάχιστο μακιγιάζ της, τα διακριτικά αξεσουάρ και τα κοντά μαλλιά της η Taylor Russell επιτρέπει στα ρούχα να μιλούν μόνα τους, χωρίς να τα αφήνει να τη φορέσουν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.