Jamie Lee Curtis: Συμπληρώνει 25 χρόνια «καθαρής και νηφάλιας» ζωής

Η Jamie Lee Curtis γιορτάζει 25 χρόνια νηφαλιότητας. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου κρατάει ένα αντικείμενο με χαραγμένη την επιγραφή «JLC Twenty Five».

Στη λεζάντα, η 65χρονη Κέρτις έγραψε ότι είναι καθαρή και νηφάλια εδώ και 25 χρόνια.

«Μια μέρα τη φορά. 9.125 από αυτές», έγραψε η ηθοποιός. «Αυτό που υπάρχει μέσα μου, όπως τραγούδησε ο παλιός μου φίλος Adam, είναι μια αίσθηση ηρεμίας, γαλήνης, σκοπού και το μεγαλύτερο συναίσθημα ότι δεν είμαι μόνη μου. Ότι πολλοί άλλοι μοιράζονται την ίδια ασθένεια και την ίδια λύση».

Και πρόσθεσε: «Για όλους εκείνους που παλεύουν με τον εθισμό και την ντροπή, υπάρχουν κι άλλοι εδώ έξω που νοιάζονται. Το χέρι μου στο δικό σας. Τα χέρια μας στα δικά σας. XO JLC».

Διάσημοι φίλοι και ακόλουθοι, όπως ο John Stamos, η Tyra Banks και η Linda Evangelista, μεταξύ άλλων, συνέρρευσαν στο τμήμα σχολίων της ανάρτησης για να δείξουν την υποστήριξή τους.

Η Κέρτις ήταν επίσης ειλικρινής σχετικά με το ιστορικό της οικογένειάς της όσον αφορά στη χρήση ουσιών. Ο αείμνηστος πατέρας της, ο ηθοποιός Τόνι Κέρτις, έκανε χρήση κοκαΐνης και ηρωίνης σε όλη του τη ζωή, ήταν, επίσης, αλκοολικός, ενώ ο ετεροθαλής αδελφός της, Νίκολας Κέρτις, πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης το 1994 σε ηλικία 23 ετών.

«''Σπάζω'' τον κύκλο που ουσιαστικά κατέστρεψε τις ζωές γενεών στην οικογένειά μου», δήλωσε η Κέρτις στο «People» το 2018. «Το να είμαι νηφάλια παραμένει το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, μεγαλύτερο από τον σύζυγό μου, μεγαλύτερο και από τα δύο μου παιδιά και μεγαλύτερο από οποιαδήποτε δουλειά, επιτυχία, αποτυχία. Οτιδήποτε».

