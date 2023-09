«Συγκατοίκηση φίλων 60+ και 60-»: Κτίριο για να συγκατοικούν ψάχνουν 60ρηδες στη Θεσσαλονίκη

Your browser does not support the audio element.

«Οι στόχοι της ομάδας μας είναι η συγκατοίκηση μεταξύ φίλων, η αλληλοβοήθεια, η δράση στη γειτονιά, σε δομές που θα ιδρύσουμε και θα λειτουργήσουμε εμείς οι ίδιοι» υπογραμμίζουν, δηλώνοντας ότι δεν είναι στο περιθώριο αλλά μπροστάρηδες και ρίχνουν τον σπόρο περιμένοντας να ανθίσει