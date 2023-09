Sophia Loren: Ευχές για ταχεία ανάρρωση δέχθηκε από την ομάδα των εστιατορίων της

Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση εξαιτίας πολλών καταγμάτων που υπέστη μετά από ένα ατύχημα που είχε στο μπάνιο του σπιτιού της