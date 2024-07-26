Σοκ! Νεκρή σε τροχαίο η διάσημη youtuber MotoTanya

Σαν βόμβα έπεσε στον χώρο η είδηση του θανάτου της διάσημης youtuber από τη Ρωσία MotoTanya.

Η 38χρονη Tatyana Ozolina που είχε χαρακτηριστεί η ωραιότερη αναβάτρια μοτοσυκλέτας στη Ρωσία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει ως τώρα γνωστά έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Τουρκία. Με 1 εκατομμύριο followers στο Instagram και συνολικά γύρω στα 8 εκατομμύρια σε όλες τις πλατφόρμες η MotoTanya ήταν κυριολεκτικά περιζήτητη και κούκλα.

