Η Gisele Bündchen δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα που ο πρώην σύζυγό της, Tom Brady, βγαίνει με το μοντέλο του «Sports Illustrated», Brooks Nadir, μετά το διαζύγιό τους.

Εν μέσω φημών ότι ο Tom Brady βγαίνει με την 27χρονη σεξοβόμβα, η Ζιζέλ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της.

Ωστόσο, πηγές δήλωσαν στο «UsWeekly» ότι ο Μπρέιντι και η Ναντίρ είναι απλώς γνωστοί και δεν βρίσκονται σε σχέση.

Η Ζιζέλ, η οποία χώρισε με τον Tom Brady στα τέλη του 2022, μετά από 13 χρόνια γάμου, φαίνεται να κάνει την μπαλαρίνα σε μια πανέμορφη παραλία που βρίσκεται για διακοπές μαζί με τα παιδιά της.

Η Bündchen είναι σε σχέση με τον εκπαιδευτή ζίου-ζίτσου, Joaquim Valente, από τον Ιούνιο του 2023. Το ζευγάρι, που ήταν φίλοι για χρόνια, πριν τα πράγματα γίνουν ρομαντικά μεταξύ τους, έχει επιλέξει να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μετά τον χωρισμό τους, ο Brady έχει συνδεθεί ρομαντικά με πολλές γυναίκες, μεταξύ των οποίων, η Irina Shayk και η Kim Kardashian. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, έχει εντοπιστεί πολλές φορές με τη Brooks Nadir.

