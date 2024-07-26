Οι διάσημοι του Χόλιγουντ έχουν εμπλακεί βαθιά στις εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ διοργάνωσε φιλανθρωπική εκδήλωση για τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και στη συνέχεια τον προέτρεψε να παραιτηθεί λίγες ημέρες πριν το κάνει.

ALISON BOSHOFF: Sharon Stone pledges to leave USA if Donald Trump is elected US President in November https://t.co/2HS9EjdVmJ July 26, 2024

Έκτοτε, η Jamie Lee Curtis και η τραγουδίστρια Katy Perry στηρίζουν την Κάμαλα Χάρις, ενώ και ο Robert De Niro έχει, επίσης, τοποθετηθεί, λέγοντας: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για τη χώρα μας από το να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ στην κάλπη».

Τώρα αποκαλύπτεται ότι η Σάρον Στόουν προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και μιλάει για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Αμερική για μια νέα ζωή στην Ευρώπη, αν ο Τραμπ κερδίσει τον Νοέμβριο.

Η 66χρονη Στόουν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι σκέφτεται να αγοράσει ένα σπίτι στην Ιταλία, αν ο 78χρονος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών μπει ξανά στον Λευκό Οίκο, αναφέροντας: «Σίγουρα σκέφτομαι να αγοράσω ένα σπίτι στην Ιταλία». Φίλοι της ηθοποιού λένε ότι έχει ήδη περάσει χρόνο ψάχνοντας για σπίτι στη Γαλλική Ριβιέρα, πριν στρέψει το βλέμμα της στην Ιταλία. Η ηθοποιός ετοιμάζει μια έκθεση ζωγραφικής της στη Ρώμη και μια έκθεση στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή.

Πηγή: skai.gr

