Η Adele και ο Rich Paul αρραβωνιάστηκαν, παρά τις πολύμηνες εικασίες ότι είναι ήδη παντρεμένοι. Η 36χρονη τραγουδίστρια και ο σύντροφός της, ατζέντης του μπάσκετ, Rich Paul, αρραβωνιάστηκαν κρυφά την περασμένη Πέμπτη, αφού της έκανε πρόταση γάμου στη γενέτειρά της.

Η Adele έσπευσε να μοιραστεί τα χαρμόσυνα νέα με τους φίλους και την οικογένειά της, οι οποίοι περιμένουν έναν μεγάλο γάμο προς το τέλος του επόμενου έτους.

Μια πηγή δήλωσε στη Sun: «Ο Rich σχεδίασε η πρόταση γάμου να γίνει στη γενέτειρά της και της έδωσε ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι. Η Adele πιστεύει ότι είναι ξεκαρδιστικό το γεγονός ότι οι θαυμαστές θεωρούν ότι είναι ήδη παντρεμένοι».

Πριν από λίγες ημέρες, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να κάνει ένα «μεγάλο διάλειμμα» από τη μουσική. «Έχω αδειάσει από ενέργεια αυτή τη στιγμή», ανέφερε η καλλιτέχνιδα στο γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF. «Δεν έχω καθόλου σχέδια για νέα μουσική», είπε. «Θέλω ένα μεγάλο διάλειμμα μετά από όλα αυτά και νομίζω ότι θέλω να κάνω άλλα δημιουργικά πράγματα μόνο για λίγο καιρό. Ξέρετε, δεν τραγουδάω καν στο σπίτι μου. Πόσο παράξενο είναι αυτό;», αναρωτήθηκε η ίδια.

Το τελευταίο άλμπουμ της σταρ κυκλοφόρησε το 2021, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια παίζει τα Σαββατοκύριακα στο Λας Βέγκας, ολοκληρώνοντας πρόσφατα το 90ό της σόου. Το σόου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο και η Adele δήλωσε ότι η εμπειρία ήταν υπέροχη, αλλά την εξάντλησε συναισθηματικά.

