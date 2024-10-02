Η Τζένιφερ Άνιστον έχει αποφασίσει να μας δείχνει την έπαυλή της σιγά-σιγά για να μην ζηλεύουμε… Εδώ που τα λέμε δεν πρόκειται και για ένα φθηνό σπίτι, αφού η αξία του -κρατηθείτε- αγγίζει τα 21 εκατ. δολάρια.

Το αγαπημένο μας «Φιλαράκι» «ανέβασε» ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ίδια να διαβάζει το νέο της παιδικό βιβλίο, «Clydeo Takes a Bite Out of Life», στα τέσσερα σκυλιά της. Μάλιστα, η Άνιστον αστειεύτηκε για τους τετράποδους φίλους της, κάνοντας λόγο για ένα κοινό που «διψάει» για μάθηση…

Είναι γνωστό ότι η ηθοποιός ξοδεύει πολλά από τα εκατομμύρια της σε ακίνητα και έπιπλα. Το συγκεκριμένο σπίτι -11 δωματίων- το αγόρασε για 21 εκατ. δολάρια και πέρασε δύο χρόνια ανακαινίζοντάς το με τη βοήθεια διάσημης διακοσμήτριας. H κατοικία της διαθέτει αρκετά υπνοδωμάτια και βεράντες με θέα στον κήπο. Φυτά και λουλούδια υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο όπως και πισίνα.

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη της για την τέχνη της διακόσμησης και έχει κατά καιρούς δηλώσει ότι, αν δεν την είχαν ξεμυαλίσει οι «Σειρήνες της υποκριτικής», θα είχε ακολουθήσει τον δρόμο του interior design. «Υπάρχει μια μαγεία στην επιλογή υφασμάτων και επίπλων. Όποτε το κάνω, μου γεμίζει την ψυχή», είχε δηλώσει στο «Architectural Digest».

Πηγή: skai.gr

