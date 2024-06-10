Το περασμένο φθινόπωρο, ο Diddy επέστρεψε στο πανεπιστήμιο Χάουαρντ για να εκπληρώσει μία υπόσχεση.

Έκανε δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο πλαίσιο επιβεβαίωσης της ακλόνητης δέσμευσής του για διαφύλαξη των ιστορικών μαύρων κολεγίων και πανεπιστημίων (HBCUs) των ΗΠΑ.

Ωστόσο, λόγω ενεργειών του Αμερικανού μεγιστάνα της ραπ που ήρθαν πρόσφατα στο φως, το πανεπιστήμιο Χάουαρντ δημοσίευσε ανακοίνωση με την οποία ανακαλεί το τιμητικό πτυχίο που του απονεμήθηκε το 2014. Επίσης, διέκοψε ένα πρόγραμμα υποτροφιών με το όνομα του Diddy και επέστρεψε τη δωρεά του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Η απόφαση του πανεπιστημίου ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με στοιχεία που δείχνουν ότι επιτίθεται βίαια στην τραγουδίστρια Κάσι, πρώην σύντροφό του.

Το πανεπιστήμιο στην ανακοίνωσή του εξηγεί την απόφασή του να ανακαλέσει το τιμητικό πτυχίο του Diddy επισημαίνοντας ότι «η συμπεριφορά του…είναι θεμελιωδώς ασυμβίβαστη με τις βασικές αξίες και τις πεποιθήσεις του πανεπιστημιακού ιδρύματος και θεωρείται ότι δεν αξίζει πλέον να έχει την υψηλότερη τιμή του ιδρύματος».

«Το πανεπιστήμιο είναι ακλόνητο στην αντίθεσή του σε όλες τις πράξεις διαπροσωπικής βίας» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο Diddy φοίτησε στο Χάουαρντ μόνο για δύο χρόνια.

Νωρίτερα φέτος οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ πραγματοποίησαν έφοδο στα ακίνητά του στο Λος Άντζελες και στο Μαϊάμι στο πλαίσιο έρευνας για εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο ράπερ, μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας έχει επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

