Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Joaquin Phoenix: Φήμες ότι ο ηθοποιός παντρεύτηκε – Αποκάλεσε τη Rooney Mara… «σύζυγό» του

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2012, ενώ δούλευαν μαζί στην ταινία «Her»

Joaquin Phoenix

Πολλά σκανδαλοθηρικά περιοδικά γράφουν ότι ο Joaquin Phoenix και η σύντροφός του, Rooney Mara, παντρεύτηκαν. Οι θαυμαστές τους στο διαδίκτυο φαίνεται να πιστεύουν ότι ο πρωταγωνιστής του «Joker» είναι παντρεμένος με την επί χρόνια σύντροφό του, αφού την ανέφερε ως «σύζυγό» του στο podcast «Talk Easy with Sam Fragoso».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι σκέφτηκε τη συγκλονιστική ομιλία του για τα Όσκαρ του 2020, ενώ μιλούσε με τη μαμά του και τη «γυναίκα» του, εννοώντας τη Rooney Mara.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2012, ενώ δούλευαν μαζί στην ταινία του Spike Jonze, «Her». Ωστόσο, ο Joaquin Phoenix και η Rooney Mara έγιναν ζευγάρι στα γυρίσματα της ταινίας «Mary Magdalene», λίγα χρόνια αργότερα. Αρραβωνιάστηκαν το 2019.

Joaquin Phoenix

«Είναι το μόνο κορίτσι που μπήκα στη διαδικασία να ψάξω στο Ίντερνετ», δήλωσε ο Phoenix σε συνέντευξή του στο «Vanity Fair». «Ήμασταν απλώς φίλοι, φίλοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν το είχα κάνει ποτέ αυτό. Ποτέ δεν έψαξα ένα κορίτσι στο διαδίκτυο», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Joaquin Phoenix
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark