Πολλά σκανδαλοθηρικά περιοδικά γράφουν ότι ο Joaquin Phoenix και η σύντροφός του, Rooney Mara, παντρεύτηκαν. Οι θαυμαστές τους στο διαδίκτυο φαίνεται να πιστεύουν ότι ο πρωταγωνιστής του «Joker» είναι παντρεμένος με την επί χρόνια σύντροφό του, αφού την ανέφερε ως «σύζυγό» του στο podcast «Talk Easy with Sam Fragoso».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι σκέφτηκε τη συγκλονιστική ομιλία του για τα Όσκαρ του 2020, ενώ μιλούσε με τη μαμά του και τη «γυναίκα» του, εννοώντας τη Rooney Mara.

Joaquin Phoenix sparks marriage rumors after referring to Rooney Mara as his ‘wife’ https://t.co/6JMqqqW3mv pic.twitter.com/9D8b5mfLnH — Page Six (@PageSix) October 2, 2024

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2012, ενώ δούλευαν μαζί στην ταινία του Spike Jonze, «Her». Ωστόσο, ο Joaquin Phoenix και η Rooney Mara έγιναν ζευγάρι στα γυρίσματα της ταινίας «Mary Magdalene», λίγα χρόνια αργότερα. Αρραβωνιάστηκαν το 2019.

«Είναι το μόνο κορίτσι που μπήκα στη διαδικασία να ψάξω στο Ίντερνετ», δήλωσε ο Phoenix σε συνέντευξή του στο «Vanity Fair». «Ήμασταν απλώς φίλοι, φίλοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν το είχα κάνει ποτέ αυτό. Ποτέ δεν έψαξα ένα κορίτσι στο διαδίκτυο», πρόσθεσε.

