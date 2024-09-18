Elton John: Oλοκλήρωσε το νέο του άλμπουμ

Ο θρύλος της μουσικής Έλτον Τζον (Εlton John) ολοκλήρωσε τον 32ο άλμπουμ του.

Παρέδωσε το τελικό υλικό στην δισκογραφική του εταιρεία για το οποίο είχε σχεδιάσει να κυκλοφορήσει στο τέλος του έτους μαζί με την πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ, «Elton John: Never Too Late».

Ωστόσο τα σχέδια του είναι στον αέρα, καθώς ο τραγουδιστής ταλαιπωρείται από μία σοβαρή μόλυνση στο ένα μάτι του, η οποία του έχει προκαλέσει μειωμένη όραση.

«Ο Eλτον δούλευε αθόρυβα πάνω στο άλμπουμ όλο το χρόνο. Το αρχικό σχέδιο ήταν να κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα και να κλείσει τη χρονιά με το νέο άλμπουμ και το νέο του ντοκιμαντέρ. Αλλά η υγεία του έχει κάνει τα πράγματα είναι αβέβαια. Κάποιοι έχουν μείνει έκπληκτοι που κατάφερε να το ολοκληρώσει στο τέλος του καλοκαιριού και να το παραδώσει επίσημα», δήλωσε μια πηγή στη στήλη Bizarre της εφημερίδας The Sun.

Ο σούπερ σταρ ο οποίος αποσύρθηκε από τις περιοδείες μετά την ολοκλήρωση του «Farewell Yellow Brick Road Tour το 2023 αποκάλυψε πρόσφατα ότι υπάρχουν αρκετές νέες Βρετανίδες ποπ σταρ με τις οποίες θα ήθελε συνεργαστεί.

«Η Sabrina Carpenter, η Billie Eilish, η Taylor Swift, η Olivia Rodrigo, η Charli XCX και η Gracie Abrams, κυριάρχησαν το καλοκαίρι. Κυκλοφόρησαν δίσκους με πραγματικά καλά τραγούδια και έφεραν μεγάλη χαρά στον κόσμο. Θα ήταν χαρά μου να τραγουδήσω με οποιανδήποτε από αυτές τις καλλιτέχνιδες» είπε χαρακτηριστικά στο Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

