Η Demi Moore έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα ηθοποιός στον κόσμο όταν πήρε 12,5 εκατ. δολάρια για την ταινία «Striptease» του 1996, και τότε ήταν που άρχισαν οι αντιδράσεις εναντίον της.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο podcast «The Interview» των New York Times, κατά την προώθηση της ταινίας «The Substance», η ηθοποιός θυμήθηκε ότι οι άνθρωποι προσπάθησαν να την καταστρέψουν μόλις άρχισε να βγάζει χρήματα που συναγωνίζονταν τους άνδρες ηθοποιούς.

«Λοιπόν, με το ‘’Striptease’’ ήταν σαν να είχα προδώσει τις γυναίκες και με το ‘’G.I. Jane’’ ήταν σαν να είχα προδώσει τους άνδρες», είπε η Moore.

«Αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι όταν έγινα η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός και σε πολλούς δεν άρεσε αυτό… Κάποιοι προσπάθησαν με ‘’ρίξουν’’ οικονομικά. Δεν το παίρνω προσωπικά. Ωστόσο, επειδή έκανα μια ταινία που είχε να κάνει με τον κόσμο του στριπτίζ και του σώματος, ντράπηκα εξαιρετικά».

Η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον συνάδελφό της, Bruce Willis, την εποχή της αμοιβής της για το «Striptease» και ενώ ποτέ δεν συνέκρινε την καριέρα της με τη δική του, γνώριζε τους μισθούς που έπαιρνε για τις ταινίες του και πίστευε ότι ήταν απολύτως δίκαιο να κερδίζει όσα έβγαζε στο «Striptease».

"Bruce Willis and Demi Moore | From 1994 to 2023🍀🌸 🥺 pic.twitter.com/xT8pbNBTvd — Victor 🇻🇪🗽 (@VicWolf1996) December 25, 2023

«Δεν είχε να κάνει με το να συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί του. Ναι, είδα τι αμοιβή έπαιρνε», επισήμανε η ηθοποιός. «Έλεγα στον εαυτό μου ‘’Γιατί να μην το κάνω εγώ; Αφού κάνω την ίδια δουλειά… Και δεν είναι διαφορετικό από όταν έκανα το εξώφυλλο για το ‘’Vanity Fair’’ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου.

Δεν καταλάβαινα γιατί αυτό το εξώφυλλο έγινε τόσο μεγάλο θέμα… Λες και θα έπρεπε να κρύβω την εγκυμοσύνη μου. Γιατί πρέπει να αρνούμαστε ότι κάναμε σεξ; Αυτός είναι ο φόβος, σωστά…», ανέφερε με νόημα η Demi Moore.



Vanity Fair Cover, August 1991: Demi Moore pic.twitter.com/kvPLE4dBpy — RetroNewsNow (@RetroNewsNow) August 19, 2024

Η νέα ταινία της Moore, «The Substance», βγαίνει στις αίθουσες στις 20 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.