Όλο το Χόλιγουντ συμμετείχε τα τελευταία 20 χρόνια στα διαβόητα «λευκά πάρτι» του Σον "Ντίντι" Κόμπς (Sean "Diddy" Combs, γνωστός στους παλιότερους ως Puff Daddy), ο οποίος συνελήφθη και κρατείται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες όπως οργάνωση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, σωματεμπορία για σεξουαλική κακοποίηση γυναικών και ανηλίκων - ανάμεσα στα θύματα ακόμα και ένα παιδί 9 ετών.

Μάλιστα, σύμφωνα εμ τους δικηγόρους των θυμάτων, υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα που θα «κάψουν» πολλούς διάσημους και ισχυρούς όταν αρχίσει η δίκη του Σον Κομπς, η οποία ορίστηκε για τις 5 Μαΐου.

Όλοι ξέρουν και κανείς δεν μιλάει αλλά πλέον αρχίζουν να βγαίνουν στη φόρα τα άπλυτα.

Κατηγορούμενος για βιασμό και σωματεμπορία ο Γουέστ

Στην τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση, πρώην βοηθός του διάσημου ράπερ και πρώην συζύγου της Κιμ Καρντάσιαν, κατήγγειλε ότι σε ένα από τα διαβόητα πάρτι κοκαΐνης και οργίων, ο Κάνιε Γουέστ (Κanye West) τη νάρκωσε και τη βίασε.

Το φερόμενο θύμα είναι η 36χρονη Lauren Pisciotta, βοηθός του Γουέστ την περίοδο 2021 - 2022 και μοντέλο του #OnlyFans.

Η γυναίκα κατέθεσε στις 8 Οκτωβρίου αγωγή στην οποία ισχυρίζεται ότι σε ένα πάρτι που διοργάνωσαν από κοινού ο Ντίντι και ο Γουέστ σε ένα στούντιο ηχογράφησης στη Σάντα Μόνικα, την νάρκωσαν με κάτι που της έριξαν στο ποτό και στη συνέχεια ο Γουέστ την βίασε.

Η Pisciotta κατηγορεί επίσης τον Γούετσε ότι την πίεζε συνεχώς για να συνευρεθούν σεξουαλικά, την είχε κλείσει στην τουαλέτα ενός ιδιωτικού τζετ ενώ εκείνος αυνανιζόταν. , και ακόμα χειρότερα, προσπάθησε να προσφέρει την βοηθό του ως σεξουαλικό «δώρο» σε έναν συνεργάτη – γιατρό τον κατηγορεί για σωματεμπορία.

Επιπλέον, η γυναίκα έχει μηνύσει τον ράπερ επειδή της χρωστάει μισθό 4 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στην αγωγή της ζητάει 3 εκατ. δολάρια αποζημίωση.

Στην ίδια αγωγή μάλιστα αποκάλυψε ότι ο Γουέστ της έδειξε SMS που είχε αντάλλαξει με την πρώην συντροφό του, Μπιάνκα Σενσόρι, στα οποία, μεταξύ άλλων, έλεγαν ότι ήθελε να κάνει σεξ με τη μητέρα της και η Μπιάνκα να παρακολουθεί.

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Γουέστ έχουν χαρακτηρίσει την αγωγή της ως «αβάσιμη» και ισχυρίζονται ότι εκβιάζει τον ράπερ χρηματικά, προκειμένου να μην αποκαλύψει όσο γνωρίζει για αυτόν.

Πηγή: skai.gr

