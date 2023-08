Μετά τη Φολέγανδρο στη Σίφνο η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Barbie», Μάργκοτ Ρόμπι

Τα ελληνικά νησιά επέλεξε η πρωταγωνίστρια της ταινίας "Barbie", Μάργκοτ Ρόμπι για να ξεκουραστεί και να κάνει τα μπάνια της στη θάλασσα το φετινό καλοκαίρι.

Έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η ταινία, η Μάργκοτ Ρόμπι βρίσκεται στη χώρα μας για τις διακοπές της και συγκεκριμένα στη Σίφνο, αφού επισκέφθηκε πρώτα τη Φολέγανδρο.

Από τις διακοπές της στη Φολέγανδρο

Η DailyMail δημοσίευσε φωτογραφίες με την ηθοποιό να φορά ένα λευκό ολόσωμο μαγιό και να κάνει βουτιές στη θάλασσα αγκαλιά με τον αγαπημένο της, Τομ Άκερλεϊ.

EXCLUSIVE: Margot Robbie looks sensational in a plunging white bathing suit as she packs on the PDA with husband Tom in Greece - before hauling her own luggage onto a public ferry https://t.co/5iH4W4HJsu