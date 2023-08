Η Αντέλ τα έχωσε σε σεκιούριτι στη συναυλία της: «Ασε ήσυχο τον θαυμαστή μου» (βίντεο)

Για άλλη μία φορά, η Αντελ αποθεώθηκε στα social media καθώς δεν δίστασε να κάνει από σκηνής επίπληξη σε άνδρα της ασφάλειας στο θέατρο του Λας Βέγκας όπου εμφανίζεται, ο οποίος συνεχώς επενέβαινε για να κάνει παρατήρηση σε θαυμαστή της.

Ο νεαρός θεατής σηκωνόταν όρθιος σε αρκετά τραγούδια (η ίδια η τραγουδίστρια έχει πει ότι επιτρέπεται) και οι άνδρες της ασφάλειας συνέχεια επενέβαιναν για να τον κάνουν να καθίσει στη θέση του.

Oh he was so happy when Adele came to the rescue, this is so sweet😭pic.twitter.com/TqdQk1TDCu