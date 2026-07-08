Σαρλίζ Θερόν: Τόπλες πριν από την «Οδύσσεια» και μετά με κόκκινο φόρεμα με σκίσιμο μέχρι τον μηρό

Η Σαρλίζ Θερόν έκανε μία από τις πιο τολμηρές της εμφανίσεις, λίγο πριν βρεθεί στο afterparty της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας «Οδύσσεια» στο Λονδίνο. Η 50χρονη ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική φωτογραφία, την ώρα που ετοιμαζόταν για το afterparty της πρεμιέρας.

Στο στιγμιότυπο, η Σαρλίζ Θερόν ποζάρει τόπλες καθισμένη στο κρεβάτι, καλύπτοντας διακριτικά το στήθος της με τα χέρια της. Η σταρ φορά μόνο ένα ζευγάρι εντυπωσιακά διαμαντένια σκουλαρίκια Desert του Glenn Spiro και έντονο κόκκινο κραγιόν. Η φωτογραφία προκάλεσε αίσθηση, με τη Θερόν να επιλέγει ένα άκρως αισθησιακό και ταυτόχρονα κομψό στιγμιότυπο πριν από τη βραδινή της έξοδο.

Το κόκκινο φόρεμα με το αποκαλυπτικό σκίσιμο

Λίγο αργότερα, η ηθοποιός εμφανίστηκε στο afterparty της πρεμιέρας, που πραγματοποιήθηκε στο Oswald’s club στο Mayfair, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της. Για την περίσταση επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα Givenchy. Το φόρεμα διέθετε σκίσιμο μέχρι τον μηρό, αναδεικνύοντας τα καλλίγραμμα πόδια της.

Η Σαρλίζ Θερόν ολοκλήρωσε το look της με ψηλά μαύρα πέδιλα, μακριά μαύρα δερμάτινα γάντια και λαμπερά σκουλαρίκια. Κατά την άφιξή της στο πάρτι, η ηθοποιός περπάτησε στο πεζοδρόμιο σαν να βρισκόταν σε πασαρέλα, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω της.

Η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί της «Οδύσσειας»

Νωρίτερα το ίδιο βράδυ, η Σαρλίζ Θερόν είχε δώσει το «παρών» στο κόκκινο χαλί της παγκόσμιας πρεμιέρας της «Οδύσσειας» στο Λονδίνο. Η ηθοποιός, η οποία υποδύεται την Καλυψώ στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, επέλεξε για την πρεμιέρα ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με λευκά γάντια.

Στην πρεμιέρα βρέθηκε σύσσωμο το καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που έδωσαν το «παρών» ήταν η Ζεντάγια, ο Τομ Χόλαντ, η Αν Χάθαγουεϊ, η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Μπένι Σαφντί, ο Τζον Λεγκουιζάμο, ο Ματ Ντέιμον, ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Χιμές Πατέλ. Στην εκδήλωση βρέθηκε επίσης ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν, μαζί με την Έμα Τόμας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.