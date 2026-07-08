Χατζηβασιλείου σε Νταβούτογλου: «Στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή»

Σφοδρή αντιπαράθεση για το Κυπριακό σημειώθηκε ανάμεσα στον Έλληνα υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, κατά τη διάρκεια του 30th Annual Government Roundtable – Progress in an Age of Upheaval | Geopolitics – Growth – Technology του Economist Impact.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον κ. Νταβούτογλου να υποστηρίζει ότι η ευθύνη για τη μη επίλυση του Κυπριακού βαραίνει την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ο πρώην Τούρκος πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα του 2004 για το Σχέδιο Ανάν, σημειώνοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν εκείνη που δεν το αποδέχθηκε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε να είχε προχωρήσει στην ένταξη της Κύπρου, καθώς, όπως ανέφερε, υπήρχαν ακόμη εκκρεμότητες στο Κυπριακό.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου στο συνέδριο Economist Impact

«Η πραγματικότητα είναι η κατοχή» – Η απάντηση Χατζηβασιλείου

Απαντώντας στις αναφορές του Αχμέτ Νταβούτογλου, ο Τάσος Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η πραγματικότητα στην Κύπρο είναι διαφορετική, επισημαίνοντας ότι υπάρχει παράνομη κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα το ένα τρίτο της Κύπρου», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει την Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι ήταν μια απολύτως ορθή επιλογή.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ακόμη τη σταθερή θέση της Ελλάδας για επίλυση του Κυπριακού στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Νταβούτογλου: «Η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο είναι δίκαιη»

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε όταν ο Αχμέτ Νταβούτογλου υποστήριξε ότι η παρουσία της Τουρκίας στο νησί είναι «δίκαιη» και βασίζεται στο διεθνές δίκαιο.

Η θέση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος παρενέβη και επανέλαβε με έμφαση: «Στην Κύπρο έχει γίνει παράνομη εισβολή».

Η συζήτηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χάσμα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας στις βασικές πτυχές του Κυπριακού, με τις δύο πλευρές να επιμένουν σε διαφορετικές ερμηνείες για τα γεγονότα του 1974, το διεθνές δίκαιο και το πλαίσιο μιας πιθανής λύσης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.