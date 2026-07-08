Κέιτ Χάντσον: Οικογενειακές διακοπές στη Σκιάθο με μπικίνι και φόντο το απέραντο γαλάζιο

Η 47χρονη ηθοποιός και υποψήφια για Όσκαρ, Κέιτ Χάντσον, δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τις διακοπές της, στο οποίο εμφανίζεται μαυρισμένη και ευδιάθετη, φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο μπικίνι.

Στο βίντεο, η Χάντσον ποζάρει στην παραλία κρατώντας το ένα χέρι στη μέση της, ενώ ισορροπεί ένα μπουκάλι Campari στο κεφάλι της. Στις διακοπές την ακολουθούν ο αρραβωνιαστικός της, Ντάνι Φουτζικάουα, η επτάχρονη κόρη τους Ράνι Ρόουζ, αλλά και οι δύο γιοι της, ο 22χρονος Ράιντερ και ο 14χρονος Μπίνγκαμ.

Η οικογένεια φαίνεται να περνά χρόνο σε ένα ειδυλλιακό παραθαλάσσιο σπίτι, με θέα τα καταγάλανα νερά, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα, καλοκαιρινά κοκτέιλ και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Το βίντεο που μοιράστηκε με τους followers της

Η Κέιτ Χάντσον συνόδευσε το βίντεο με το τραγούδι «Shabang» του Drake, ενώ στη λεζάντα επέλεξε emojis με κρουασάν, κοκτέιλ και βιβλίο, αποτυπώνοντας με χιούμορ τη διάθεση των διακοπών της.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έκανε tag ήταν ο γιος της Ράιντερ, η σύντροφός του Πάιπερ, αλλά και η Λένα Ντάναμ. Η δημιουργός του «Girls» δεν βρισκόταν στην παρέα των διακοπών, ωστόσο εμφανίστηκε έμμεσα μέσα από το πρόσφατο βιβλίο της, «Famesick», το οποίο φαίνεται στο βίντεο.

Οι οικογενειακές στιγμές στη Σκιάθο

Η ηθοποιός είχε ήδη μοιραστεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα φωτογραφίες από την παραμονή της στη Σκιάθο. Σε μία από αυτές ποζάρει σε σκάφος μπροστά στα καταγάλανα νερά, φορώντας μπικίνι και δείχνοντας τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Κέιτ Χάντσον δεν πέρασε απαρατήρητη. Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σημασία που δίνει στην καθημερινή κίνηση και στην ευεξία.

Όπως έχει δηλώσει, χρειάζεται να κινείται για να αισθάνεται καλά, ακόμη κι αν πρόκειται για λίγα λεπτά άσκησης μέσα στην ημέρα. Ανάμεσα στις αγαπημένες της δραστηριότητες είναι το περπάτημα, το Pilates, ο διάδρομος, η yoga, η πεζοπορία, το σκι και το ποδήλατο.

Για την ίδια, η άσκηση δεν αφορά μόνο την εξωτερική εμφάνιση, αλλά και την ψυχική ισορροπία. Όπως έχει εξηγήσει, το να ιδρώνει και να κινείται τη βοηθά να καθαρίζει το μυαλό της και να νιώθει πιο δυνατή. «Το να είσαι υγιής δεν είναι διαδικασία δύο εβδομάδων. Είναι αλλαγή τρόπου ζωής», έχει δηλώσει.

Πηγή: skai.gr

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