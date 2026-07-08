Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άλλαξε εντελώς τη ρητορική της διπλωματίας, αλλά τα λόγια του δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε «μόνιμες ενέργειες», σύμφωνα με τον Ζεϊντόν Αλκινάνι, ιδρυτικό διευθυντή του Ινστιτούτου Αραβικών Προοπτικών.



Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «μια πολύ ασυνήθιστη προσωπικότητα στην ιστορία της παγκόσμιας πολιτικής, ιδιαίτερα για κάποιον σε μια τόσο ευαίσθητη πολιτική θέση», δήλωσε ο Αλκινάνι στο Al Jazeera.



«Έχει υπάρξει μια τεράστια μεταμόρφωση, μια σουρεαλιστική μεταμόρφωση στη γλώσσα και τη ρητορική της διπλωματίας, σε σύγκριση με αυτό που έχουμε συνηθίσει», είπε ο Αλκινάνι, δείχνοντας τη συνάντηση του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο του 2025 με τον Ζελένσκι, τον οποίο ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του επέπλητταν αδιάκοπα μπροστά στις κάμερες.



«Οι Ιρανοί, όπως πολλές άλλες χώρες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ ως σύμμαχοι ή όχι, γνωρίζουν πλήρως ότι ο Τραμπ είναι ένα πολύ αντιδραστικό άτομο, και πολλά από αυτά τα σχόλια δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε μόνιμες ενέργειες», είπε ο Αλκινάνι.



Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είχε προηγουμένως ζητήσει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, προτού δείξει λίγο αργότερα ότι είναι ανοιχτός σε απευθείας διαπραγματεύσεις με «το ίδιο ακριβώς καθεστώς που ισχυριζόταν ότι ήθελε να αλλάξει».

Στο μεταξύ, ο Τραμπ ανακοίνωσε από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας ότι «η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ».

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε στον γγ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι είπε στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία.

«Δεν θέλω καμία δουλειά μαζί τους» επισήμανε.

«Διακοπή σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων (εννοεί τη διακοπή όλων των ταξιδιών, των τουριστικών ροών και των επίσημων ή επαγγελματικών επισκέψεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μαδρίτης). Δείτε τους να γυρίζουν πίσω τρέχοντας. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας... Φέρονται απαίσια στον Μαρκ Ρούτε».

Πηγή: skai.gr

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