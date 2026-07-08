Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας, σήμερα 08 Ιουλιου 2026 περίπου στις 12:45.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχηματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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