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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, πλησίον φωτοβολταϊκού πάρκου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση - Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 14:33
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πυροσβεστική αεροσκάφος

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας, σήμερα 08 Ιουλιου  2026 περίπου στις 12:45.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχηματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Λάρισα
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