Ζεντάγια: Έφερε την αρχαία Ελλάδα στο κόκκινο χαλί της «Οδύσσειας»

Η Ζεντάγια έκανε ακόμη μία εμφάνιση που συζητήθηκε, αυτή τη φορά στο Λονδίνο, όπου βρέθηκε για την παρουσίαση της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια», του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η 29χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλευρό των συμπρωταγωνιστριών της, Λουπίτα Νιόνγκο, Αν Χάθαγουεϊ και Σαμάνθα Μόρτον, με τις τέσσερις γυναίκες του καστ να κλέβουν τις εντυπώσεις σε μια από τις πιο λαμπερές κινηματογραφικές εμφανίσεις της σεζόν.

Η Ζεντάγια σε εμφάνιση με αρχαιοελληνική έμπνευση

Γνωστή για τις εμφανίσεις της που συνδέονται με την αισθητική των ταινιών που προωθεί, η Ζεντάγια κινήθηκε αυτή τη φορά σε ύφος που παρέπεμπε ξεκάθαρα στην αρχαία Ελλάδα. Επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, το οποίο συνδύασε με ασορτί μαντίλι στα μαλλιά και χρυσά σκουλαρίκια σε αρχαιοελληνικό στιλ. Το αποτέλεσμα ήταν κομψό, θεατρικό και απολύτως ταιριαστό με το κλίμα της νέας ταινίας του Νόλαν.

Στο Λονδίνο έδωσαν το «παρών» και άλλα μεγάλα ονόματα της παραγωγής, ανάμεσά τους ο Τομ Χόλαντ, ο Ματ Ντέιμον, ο Ρόμπερτ Πάτινσον κ.ά. Ο Κρίστοφερ Νόλαν βρέθηκε επίσης στην εκδήλωση, μαζί με την Έμα Τόμας, με την οποία συνεργάζεται σταθερά στις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές του.

Πηγή: skai.gr

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