Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω πυρκαγιών

Σε ισχύ τίθεται την Πέμπτη 9 Ιουλίου προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Το μέτρο αφορά περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη και θα εφαρμοστεί από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3 («υψηλή»).

Η απόφαση ελήφθη από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων, ενόψει των καιρικών συνθηκών που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ποιες περιοχές της Χαλκιδικής αφορά η απαγόρευση

Σύμφωνα με την απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει στις ακόλουθες περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας

Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή», από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή.

Περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Δημοτικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας

Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη

Περιοχή από Κομίτσα έως Ουρανούπολη.

Τσάμια Στρατονίκης.

Φυσώκα.

Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Έλεγχοι από τις αρχές – Πρόστιμο 300 ευρώ για παραβάτες

Για την εφαρμογή της απαγόρευσης θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν προβλέψει την απομάκρυνση πολιτών που ενδέχεται να βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές κατά τη διάρκεια ισχύος του μέτρου. Εξαιρούνται τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των αρχών, επισημαίνοντας ότι η τήρηση των προληπτικών μέτρων είναι κρίσιμη για την προστασία των ανθρώπων, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.