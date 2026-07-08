Την ικανοποίησή του για τις δύο μεταγραφές ενόψει της νέας σεζόν που έχει κάνει ο Ολυμπιακός έδειξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.



Ο προπονητής των ερυθρολεύκων επεσήμανε ότι είναι δυο παίκτες, ο ΜακΙντάιρ και Μοντέρο που του αρέσουν πολύ, τη δυσκολία και να βρεις αλλά και να κλείσεις δύο τέτοιους παίκτες και αποκάλυψε την απάντησή του όταν στις διακοπές οι οπαδοί της ομάδας του ζήτησαν το πέμπτο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας



Για τη χορηγία με τη Superbet:



“Είναι δουλειά άλλων μελών της ομάδας για να δημιουργεί τις συνθήκες για τέτοιες συνεργασίες. Η συνεργασία με τη Superbet είναι εκπληκτική και όσον αφορά το οικονομικό της μέρος, αλλά και όσο αφορά τη γενικότερη συνεργασία και το χρονικό διάστημα που θα είναι. Είναι μία συνεργασία που δείχνει το κύρος του Ολυμπιακού στην αγορά και το πόσο μετράει. Φυσικά δείχνει και τις φιλοδοξίες της συγκεκριμένης εταιρείας να επενδύσει, γιατί κάτι είδε στον Ολυμπιακό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί σαν σύλλογος ψάχνουμε συνέχεια να δούμε πώς θα γίνουμε καλύτεροι και πώς θα αναπτυχθούμε σε όλα τα επίπεδα”.



Για το γεγονός πώς η συνεργασία επετεύχθη πριν την κατάκτηση της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος:



“Αυτό δεν το ήξερα για να είμαι ειλικρινής, δεν ασχολούμαι με το χορηγικό κομμάτι. Το έμαθα τώρα και ίσως δείχνει ότι αυτό που έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός δεν είναι ευκαιριακά η κατάκτηση της EuroLeague ή οτιδήποτε. Είναι ένας σύλλογος που δουλεύει σε σοβαρό επίπεδο τόσα χρόνια. Νομίζω είναι ελκυστικός προορισμός για τέτοιου είδους συνεργασίες”.



Για το τι να περιμένουμε από τον Ολυμπιακό στο μέλλον, τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και σε μεταγραφικό, με δεδομένη την ανακοίνωση του Μοντέρο:



“Είχα πάει σε ένα νησί και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μου έλεγαν “κόουτς πάμε για το πέμπτο”. Τους είπα “ένα λεπτό, έχουν περάσει λίγες ημέρες από το προηγούμενο, να πάρουμε δυνάμεις όλοι μαζί”. Αν μπορουμε να χαρούμε λίγο ακόμα. Έχουμε χαρεί και εμείς και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού.

Λίγο να το απολαύσουμε, γιατί ήταν μία πολύ πιεστική χρονιά, όπου ο στόχος όπως όλοι ξέρατε ήταν κάτι δύσκολο και όμως έγινε. Η χρονιά ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι σαν καθημερινότητα είναι να κάνουμε την ομάδα μας καλύτερη σε όλα τα επίπεδα. Είναι μία ιδιαίτερη χρονιά του χρόνου, γιατί είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και όλοι θα θέλουν να μας κερδίσουν. Είναι δύσκολο να φτάσεις στην κορυφή, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο, και στατιστικά να το δείτε, για να μείνει εκεί.

Εμείς όμως θεωρούμε ότι έχοντας την ίδια φιλοσοφία, φυσικά και με την κατάλληλη στελέχωση, δηλαδή παίκτης εάν είναι δυνατόν και εάν το επιτρέπει η αγορά, αλλά ο καθένας από εμάς να κάνει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, για να εκπροσωπήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε.

Δεν θα αλλάξουμε φιλοσοφία, θα κοιτάξουμε μικρούς στόχους, δηλαδή την επόμενη προπόνηση, το επόμενο παιχνίδι. Θα είναι ιδιαίτερη χρονιά, γιατί θα είμαστε και εκτός της φυσικής μας έδρας για κάποιους μήνες και αυτό πρέπει να καταλάβετε όλοι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη τσιγγάνοι, αλλά περιλαμβάνει μία μεγαλύτερη δυσκολία, στο ούτως η άλλως εγχείρημα να διατηρηθεί στην κορυφή”.



Για τις δύο μεταγραφές που έχει ανακοινώσει ο Ολυμπιακός:



“Ο Ολυμπιακός κινήθηκε όσο καλύτερα γίνονταν χρονικά και έκλεισε δύο παίκτες που μας άρεσαν πάρα πολύ και θεωρούμε ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Είναι δύσκολο να βρεις παίκτες που θα ενισχύσουν μία ομάδα που ήταν πρώτη και στη regular season και στο τέλος της EuroLeague.

Δηλαδή λες να γίνει καλύτερη μία ομάδα, όμως οι παίκτες που ήδη έχει την έφεραν στην κορυφή. Αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη καλοί και πρέπει να φέρεις εάν όχι καλύτερους, τότε κάποιους που ταιριάζουν στην ομάδα. Οπότε το μέλημά ήταν να φέρουμε παίκτες που ταιριάζουν στη φιλοσοφία που θέλουμε.

Τι χαρακτήρες είναι, πώς μπορούν να ταιριάξουν με τους παίκτες που ήδη είναι καλοί. Είναι και με δική μου εισήγηση αυτές οι μεταγραφές. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθουν, όπως είμαι και πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που ήδη είχαμε από πέρυσι. Θέλω να γίνει ξεκάθαρο αυτό”.



Για το “μπούκωμα” στην περιφέρεια και εάν είναι πρόκληση για αυτόν:



“Πάντα είναι πρόκληση, γιατί παίζουν ένα παιχνίδι και είναι επαγγελματίες. Από την άλλη παίζουν μπάσκετ γιατί είναι ένα παιχνίδι, είναι δύσκολο να τους πεις ότι το παιχνίδι αυτό θα περιοριστεί και θα γίνει λιγότερο σε χρονική διάρκεια, είτε σε σημαντικότητα είτε σε ρόλο. Αυτό το πράγμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φιλοδοξία της ομάδας.

Εάν θέλεις να παίξεις σε ομάδα που θα διεκδικήσει τη EuroLeague πρέπει αν αποδεχθείς ότι θα είσαι πολύ σημαντικός ακόμα και εάν παίξεις λιγότερο. Αυτό επιβάλλει το σύγχρονο μπάσκετ. Από ό,τι διαβάζει η EuroLeague θα προσθέσει και άλλες ομάδες τα επόμενα χρόνια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι παίκτες και οι διοικήσεις των ομάδων. Οι παίκτες τραυματίζονται πιο εύκολα, χάνουν παιχνίδια, εάν λείψεις με ένα διάστρεμμα χάνεις οκτώ ματς και όχι ένα-δύο που έχανες παλιά.

Το βάθος που είχαμε στην ομάδα μας, οι παίκτες που ήρθαν στη μέση της χρονιάς, ο Τζόσεφ και ο Τζόουνς, είχαν σημαντική συνεισφορά στο Final Four. Την ίδια στιγμή η Ρεάλ έχασε παίκτες της από τραυματισμό και δεν είχε άλλους να αντικαταστήσει.

Το γεγονός ότι ανοίξαμε το ρόστερ και προσθέσαμε κάποιοις παίκτες, προφανώς και έφερε μία δυσκολία στην αποδοχή των ρόλων, αλλά σε τελική ανάλυση μάς βοήθησε να κατακτήσουμε τους στόχους μας”.



Για το εάν θέλει ο ίδιος να παραμείνει ο Τζόσεφ στον Ολυμπιακό:



“Δεν είναι εύκολο να πω, ό,τι λέω πρέπει να το λέω με τους προέδρους, τον κ. Μπαφέ και τον κ. Λεπενιώτη και μετά να το λένε αυτοί, να βγαίνει στη δημοσιότητα. Επιτρέψτε μου να το βγάζουν αυτή στη δημοσιότητα”.



Για την ατάκα του Παναγιώτη Αγγελόπουλου για τον Μοντέρο και τον ίδιο:



“Αισθάνθηκα λίγο άβολα είναι η αλήθεια. Μου το είχε πει ο πρόεδρος. Προφανώς και με χαροποιεί. Κοιτάξτε, οι παίκτες που έρχονται εδώ ταιριάζουν σε αυτό το μπάσκετ και άλλοι που δεν ταιριάζουν. Πιστεύω ότι οι παίκτες μας αναδεικνύονται από τον τρόπο παιχνιδιού μας. Νομίζω ότι οι παίκτες το καταλαβαίνουν, ότι θα μπουν σε ένα πρόγραμμα που θα τους δώσει τίτλους, κατακτήσεις και μεγάλα παιχνίδια.

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