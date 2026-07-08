Μπραντ Πιτ-Ινές ντε Ραμόν: Έγιναν «επίσημοι» στο Instagram και δέχτηκαν σχόλια για την πόζα τους

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο Instagram ως ζευγάρι, όμως μία από τις φωτογραφίες τους έγινε αφορμή για σχόλια και πειράγματα στα social media. Ο 62χρονος σταρ του Χόλιγουντ και η 33χρονη σύντροφός του, οι οποίοι συνδέθηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 2022, εμφανίστηκαν μαζί σε ανάρτηση της Lauren Zanoletti.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν με αφορμή την εμφάνισή τους στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden, όπου το ζευγάρι έδωσε το «παρών» μαζί με πλήθος διάσημων καλεσμένων. Στις εικόνες, ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν ποζάρουν με κομψές βραδινές εμφανίσεις, δείχνοντας να απολαμβάνουν τη λαμπερή βραδιά.

Η φωτογραφία που σχολιάστηκε

Παρότι οι δυο τους έκαναν ένα σημαντικό βήμα στη σχέση τους με την κοινή τους παρουσία στα social media, μία συγκεκριμένη πόζα τράβηξε την προσοχή των χρηστών.

Στη φωτογραφία, ο Μπραντ Πιτ φαίνεται να κρατά την Ινές ντε Ραμόν από πίσω και να την τραβά προς το μέρος του, ενώ εκείνη δείχνει να γέρνει προς τα πίσω, με ένα χαμόγελο που κάποιοι χαρακτήρισαν αμήχανο. Η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς χρήστες στο X να σχολιάζουν τη γλώσσα του σώματός τους. Κάποιοι έγραψαν πως η Ινές έμοιαζε να απομακρύνεται από τον ηθοποιό, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως η πόζα έδειχνε άβολη.

Η Ινές ντε Ραμόν επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο δαντελένιο φόρεμα, αφήνοντας τη μία τιράντα να πέφτει διακριτικά από τον ώμο της. Ο Μπραντ Πιτ, από την άλλη, εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο σμόκιν και παπιγιόν, ολοκληρώνοντας το look του με λευκό μαντήλι στο πέτο και μαύρα γυαλιά.

Το ζευγάρι και η σχέση του

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν κρατούν γενικά χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, παρότι η σχέση τους απασχολεί συχνά τα διεθνή μέσα.

Η ντε Ραμόν, η οποία στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένη με τον ηθοποιό Πολ Γουέσλι, φαίνεται πως έχει έρθει πολύ κοντά με την οικογένεια του Μπραντ Πιτ. Πηγή ανέφερε πρόσφατα ότι η οικογένεια του ηθοποιού την έχει αγκαλιάσει από την αρχή και τη θεωρεί πλέον «δικό της άνθρωπο».

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Ινές έχει αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με συγγενείς του ηθοποιού, περνά χρόνο με τα αδέλφια, τα ανίψια και τους κοντινούς του ανθρώπους, ενώ διατηρεί επικοινωνία μαζί τους και εκτός της σχέσης της με τον Πιτ.

Παρά το γεγονός ότι η σχέση τους φαίνεται να έχει σοβαρέψει, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, το ζευγάρι δεν έχει σχέδια για γάμο. Ο ηθοποιός έχει πίσω του δύο πολύκροτους γάμους, με την Τζένιφερ Άνιστον και την Αντζελίνα Τζολί, οι οποίοι βρέθηκαν για χρόνια στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Ο χωρισμός του από την Αντζελίνα Τζολί το 2016 είχε απασχολήσει έντονα τα διεθνή μέσα, ενώ οι δυο τους εξακολουθούν να έχουν ανοιχτές νομικές εκκρεμότητες σχετικά με το οινοποιείο που είχαν αποκτήσει ως ζευγάρι.

Πηγή: skai.gr

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