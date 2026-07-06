Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στη Σπάρτη: Δύο νεκροί από σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη

Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό  και τη γυναίκα συνοδηγό - Ο δρόμος ήταν ολισθηρός, καθώς έβρεχε την ώρα του δυστυχήματος 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πυροσβεστική

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 6ης Ιουλίου, στη Σπάρτη, στην Εθνική Οδό Σπάρτης – Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με Ι.Χ., με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας (έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης) και συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό, αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Την ίδια ώρα, τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία Σπάρτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Σπάρτη Πυροσβεστικό όχημα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο