Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 6ης Ιουλίου, στη Σπάρτη, στην Εθνική Οδό Σπάρτης – Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με Ι.Χ., με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας (έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης) και συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό, αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Την ίδια ώρα, τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία Σπάρτης.

Πηγή: skai.gr

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