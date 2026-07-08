Τεγιάνα Τέιλορ: Με φόρεμα-γλυπτό έκλεψε τις εντυπώσεις στο Παρίσι

Η Τεγιάνα Τέιλορ πραγματοποίησε μια άκρως δυναμική εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι δεν διστάζει να ρισκάρει με τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «One Battle After Another», η οποία έδωσε το παρών στην επίδειξη Υψηλής Ραπτικής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2027 του οίκου Ashi Studio, μαγνήτισε τα βλέμματα, φορώντας ένα εντυπωσιακό γλυπτό σύνολο που παρέπεμπε σε πανοπλία.

Σύμφωνα με το δελτίο Tύπου του οίκου, προέρχεται από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Πρόκειται για ένα ανάγλυφο κροκό σύνολο σε καφέ-μπρονζέ απόχρωση, το οποίο αποτελείται από έναν γλυπτικό κορσέ με έντονους, γωνιώδεις ώμους και ψηλή λαιμόκοψη, μια φούστα με μακριά δερμάτινα κρόσσια που τόνιζε μοναδικά τη σιλουέτα της και ένα ασορτί statement headpiece.

Για την εμφάνισή της η Τέιλορ επέλεξε ελάχιστα αξεσουάρ, ενώ ολοκλήρωσε την εικόνα της με μυτερές γόβες αφήνοντας τη δημιουργία υψηλής ραπτικής να παραμείνει στο επίκεντρο. Ωστόσο, όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το Vanity Fair, το σύνολο περιόριζε σημαντικά τις κινήσεις της με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επιστρατεύσει όλη της την ισορροπία για να καταφέρει να καθίσει στη θέση της.

Η εμφάνιση της σταρ αναδεικνύει την ανερχόμενη τάση των γλυπτικών δημιουργιών στις επιδείξεις μόδας και το κόκκινο χαλί. Πριν από λίγες ημέρες και η Zendaya επέλεξε μια παρόμοια λευκή δημιουργία-γλυπτό από τον οίκο Schiaparelli σχεδιασμένη από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Daniel Roseberry για την πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Λονδίνο. Σύμφωνα με το People η νέα ταινία της Τέιλορ με τίτλο «72 Hours» αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 24 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

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