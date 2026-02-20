Σαρλίζ Θερόν: «Φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ώρες»

Η Σαρλίζ Θερόν αποκάλυψε ότι υπέστη «λεκτική κακοποίηση για 15 ώρες» από έναν φωτογράφο, κατά τη διάρκεια φωτογράφησης, μιλώντας για ορισμένες από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας της σε συνέντευξή της στο περιοδικό «AnOther Magazine». Η 50χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε ανοιχτά στα πρώτα της βήματα ως μοντέλο στο Λος Άντζελες.

Πριν κατακτήσει τη φήμη στο Χόλιγουντ, η Σαρλίζ Θερόν αποκάλυψε ότι βίωσε μια ιδιαίτερα τραυματική εμπειρία σε φωτογράφηση, κατά τη διάρκεια της οποίας κακοποιήθηκε λεκτικά από τον φωτογράφο.

Όπως ανέφερε: «Σκέφτομαι στιγμές που έζησα στα γυρίσματα, με σκηνοθέτες ή σε οντισιόν, πράγματα που σήμερα δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Και πριν από αυτό, όταν ήμουν μοντέλο. Πρόσφατα μίλησα στις κόρες μου για μια δουλειά που είχα κάνει. Θυμάμαι έναν φωτογράφο που μου φώναζε και με κακοποιούσε λεκτικά για περίπου 15 ώρες κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης. Απλώς δεν ένιωθα άνθρωπος».

Η ίδια τόνισε ότι παρόμοιες συμπεριφορές εξακολουθούν να συμβαίνουν: «Πρόσφατα, συνεργάστηκα με έναν φωτογράφο που μου φερόταν επιθετικά και με άγγιζε, καθώς έδενε το πουκάμισό μου. Έπρεπε να μιλήσω».

Αν και είναι περισσότερο γνωστή για τη δουλειά της ως ηθοποιός, η Σαρλίζ Θερόν έχει εργαστεί και ως παραγωγός σε αρκετές ταινίες, μεταξύ των οποίων και το «Atomic Blonde» (2017).

Αναφερόμενη στην απόφασή της να ασχοληθεί με την παραγωγή, δήλωσε: «Όταν ξεκίνησα την παραγωγή πριν από 25 χρόνια, κανείς δεν έπαιρνε στα σοβαρά τους ηθοποιούς. Έπαιρναν τα εύσημα και κάποια χρήματα, αλλά εμένα με γοήτευε η ίδια η δουλειά. Τα πρακτικά ζητήματα της δημιουργίας μιας ταινίας. Μου άρεσε να περνάω χρόνο με το συνεργείο. Δεν ήμουν ποτέ από τους ηθοποιούς που κλείνονται στο τροχόσπιτό τους. Ακόμα τα μισώ».

Παρότι συχνά εντυπωσιάζει με τη νεανική της εμφάνιση, η ίδια έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις. Σε συνέντευξή της στο «Allure» το 2023, δήλωσε ότι απλώς γερνάει φυσιολογικά και θέλει να αντισταθεί στην κοινωνική πίεση που δέχονται οι γυναίκες να δείχνουν αιώνια νέες. «Οι άνθρωποι λένε ότι έκανα λίφτινγκ. “Τι έκανε στο πρόσωπό της;”, αναρωτιούνται. Και εγώ απαντώ: “Απλώς γερνάω”. Αυτό δεν σημαίνει ότι έκανα κακή πλαστική χειρουργική. Έτσι συμβαίνει».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγο μετά την αποκάλυψή της ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλύψει το όνομα του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ που είχε κατηγορήσει στο παρελθόν για σεξουαλική παρενόχληση.

Έξι χρόνια μετά τη δημόσια αναφορά της στο περιστατικό του 1994, η ηθοποιός εξήγησε, σε εμφάνισή της στο podcast «Call Her Daddy», γιατί επέλεξε να κρατήσει ανώνυμο τον σκηνοθέτη. Τότε είχε περιγράψει ότι της ζήτησε να πάει στο σπίτι του αργά το βράδυ για την πρώτη της οντισιόν και ότι τη δέχτηκε φορώντας πιτζάμες, αγγίζοντάς τη αργότερα στο γόνατο. «Μια φωνή μέσα μου έλεγε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά υπήρχε και μια άλλη φωνή που προσπαθούσε να με πείσει ότι ίσως να είναι», είχε πει.

Η Θερόν αποκάλυψε επίσης ότι ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης επικοινώνησε αργότερα μαζί της: «Δεν έχω πει ποτέ το όνομά του, όχι για να τον προστατεύσω, αλλά γιατί δεν θέλω η ιστορία να αφορά εκείνον. Μου έστειλε ένα γράμμα προσπαθώντας να εξηγήσει τη συμπεριφορά του και να πει ότι τον παρεξήγησα».

